MLB》「法官」恐面臨邦茲級待遇！洋基主帥受訪這麼說

賈吉。（今日美國）

〔 體育中心／綜合報導〕由於賈吉（Aaron Judge）本季的打擊表現非常出色，對此總教練布恩（Aaron Boone）在受訪時就直言，若賈吉繼續維持這樣的打擊表現，那他接下來應該就會得到一些對手的邦茲（Barry Bonds）級待遇。

布恩在今天以3:2敗給紅人賽前受訪表示:「在某些時候，對手故意保送賈吉的狀況可能會發生。」

請繼續往下閱讀...

但在今天的比賽中，紅人的投手群並未做出這樣的選擇，今天在七局下半一三壘有人且紅人領先一分的情況下，投手選擇正面與賈吉對決並成功讓他擊出雙殺打結束半局。

隨著球季即將迎來下半季，每場比賽勝利與否變得更為關鍵的情況下，未來其他球隊的投手在面對賈吉時絕對會投得越來越謹慎，此外布恩也補充表示，在賈吉締造全壘打紀錄的2022年時，對手就經常這樣做，而當時正好就是在球隊打線狀況低迷的時候。

在2022賽季的前121場比賽中，賈吉只被故意四壞8次，但在最後的36場比賽，他獲得了多達11次的故意保送。而今年球季在他有出賽的86場裡，賈吉共獲得6次的故意四壞，若洋基整體打線仍像近期一樣大多僅依靠索托（Juan Soto）和賈吉提供火力支援的話，或許賈吉就會像布恩所說得到不少對手的故意四壞避免他擊出長打造成重傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法