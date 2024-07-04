奧運》準備好了！選手往返巴黎搭商務艙 選手村沒冷氣將自備空調

體育署今天表示，安排去返程均搭乘商務艙為原則，讓選手在長途飛行過程中，能舒適休息並養精蓄銳。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運將在7月26日開幕，今天台灣代表團名單正式出爐，共有16個項目、60名選手拿到參賽門票。為讓選手能更舒適的出發巴黎，體育署今天表示，安排去返程均搭乘商務艙為原則，讓選手在長途飛行過程中，能舒適休息並養精蓄銳，俾利備戰參賽行程。

教育部政務次長張廖萬堅今表示，本屆巴黎奧運我國共取得16種運動種類、60席參賽資格，奧運代表隊備戰也已進入最後階段，體育署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心、中華奧林匹克委員會等相關單位已部署完成完善後勤支援服務作業。

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體育署表示，為減少代表隊選手及教練搭機勞頓，安排去返程均搭乘商務艙為原則，讓選手在長途飛行過程中，能舒適休息並養精蓄銳，俾利備戰參賽行程。

由於巴黎奧運籌備會於選手村僅提供水冷系統與配置1台電風扇但未裝設冷氣空調，體育署表示，將租用50台移動式空調，提供選手入住選手村期間使用，也偕同國訓中心一同超前部署，事前採購同廠牌之移動式空調，並於中心設置體驗房，供選手及教練提早適應室內溫度。

為建構完善後勤支援，體育署也於去年輔導國訓中心及運科中心，規劃代表團、賽中工作支援團及新增30位運動科學支援團總計58人，包含16位物理治療師及運動防護員、10位運動心理諮商人員、3位情蒐支援、3位體能訓練、2位營養諮詢等支援人力，並租賃膳食公寓、物理治療診所與運動中心及規劃攜帶高壓氧艙與氣壓式腿套，提供參賽選手在比賽期間獲得飲食、治療及訓練的更即時性服務，更完整提升後勤與運動科學支援量能。

體育署為建立我國參賽期間安全通報機制，與國家安全局、行政院國土安全辦公室、法務部調查局等相關單位共同合作，並配合巴黎奧運籌備會設置安全官掌握即時情資，完備安全應變因應措施，讓選手無後顧之憂專心備戰環境。

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