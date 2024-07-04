奧運游泳》錯過賽外藥檢風波落幕 「台灣蝶王」王冠閎確定能參賽

王冠閎。（資料照，全大運提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運台灣代表團名單今天正式出爐，共有16個項目、60名選手取得資格。游泳部分由「台灣蝶王」王冠閎、台美混血女將韓安齊攜手出擊，雖然先前王冠閎爆出未完成運動禁藥賽外檢測，奧運參賽可能受影響，但經過檢視相關證據後，世界運動禁藥管制組織（WADA）確認，他在巴黎奧運能順利出賽。

王冠閎今年5月31日收到中華運動禁藥防制基金會通知，他5月27日在西班牙參加地中海巡迴賽時，因國際檢測機構檢測人員（DCO）未能與他在指定飯店、指定時段內進行藥檢工作，因而錯失藥檢。

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王冠閎事後主動說明情況，他表示，能提供自己的個人行蹤，他當時待在所登錄地點等待藥檢人員的明確證據，希望捍衛自身清白。當時也傳出，由於王冠閎先前已2度錯過藥檢，若出現第3次可能遭禁賽。

體育署事後協助王冠閎聘請律師撰寫答辯狀，並交由中華運動禁藥防制基金會轉送國際檢測機構，希望能夠維護選手權益。

今台灣代表團名單公布也包含王冠閎，體育署長鄭世忠說明狀況，他表示，世界運動禁藥管制組織（WADA）把這件事情交給基金會裁定，看過律師說明及所有證據、對話後，證明王冠閎當時的確是在房間內，「推測有可能是櫃台人員跟藥檢員沒有溝通好，不能歸咎於選手，裁定第3次禁賽不成立，奧運可以參賽。」

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