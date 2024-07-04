巴黎奧運》奧運初體驗！「跨欄正妹」張博雅持外卡登上五環殿堂

國立體大「跨欄正妹」張博雅以保障名額前進五環殿堂。（資料照，全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣田徑隊在巴黎奧運共3男、1女出擊，其中國立體大「跨欄正妹」張博雅以保障名額前進五環殿堂。

專攻100公尺跨欄的張博雅去年杭州亞運拿下第4名，她本季曾在全大運跑出13秒11佳績，追平個人最佳，也是台灣史上第3快，只是她無緣以奧運參賽積分前進五環殿堂。

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台灣跳遠林昱堂、400公尺跨欄彭名揚在去年就以達標方式，取得巴黎奧運資格，「台灣最速男」楊俊瀚則以奧運積分排名獲得男子200公尺參賽門票。

按照規定，同一國家有男子選手達標進軍奧運，女生若無人取得參賽資格將獲得1席進軍奧運的機會，僅限定參加100公尺、800公尺和馬拉松項目。

田徑協會將這張女子外卡交給張博雅，她在全大運曾拿過100公尺金牌，生涯在100公尺最佳是2021年締造的11秒70。教練王國慧透露，100跨欄也需要速度，所以一直以來都有練速度，最近訓練有特別針對100公尺的能力加強，「期待博雅這次去奧運能增加大賽經驗，對明年的國際賽會有很大的心理幫助。」

台灣上屆東京奧運女子外卡是謝喜恩，在女子100公尺外卡賽以12秒49排名分組第7，無緣晉級預賽。

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