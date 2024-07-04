中職》林安可的「弱點」 統一獅韓籍新啦啦隊員竟也知道

UniGirls韓籍新成員趙娟週。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅新加入隊史首位韓籍啦啦隊成員趙娟週，她今天在台北大巨蛋跟團隊練舞，而她披上的77號，在隊內正好是不擅長跳舞的林安可，趙娟週直言有聽到相關的資訊。

趙娟週曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人擔任啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援，今年上半球季於桃園璞園領航猿擔任啦啦隊一員，今年7月起正式入團統一獅UniGirls，首度亮相應援表演，將在 7月5~7日統一獅臺北大巨蛋主場賽事應援。

請繼續往下閱讀...

趙娟週指出，能加入統一啦啦隊很榮幸，只是舞步真的太多，且都有點困難，「我日夜都很努力練習，等一下回去也要練習，剛剛彩排跳舞時也不小心跳錯。」

趙娟週披上77號，在獅隊裡正好是林安可穿著的背號，她說，目前在球隊還沒有很久，對選手沒有很熟悉，但聽過他（林安可）的實力很強，只是舞蹈好像要加強，「如果他比賽得到MVP要跳舞，我會看一下。」

UniGirls全員到齊。（記者陳志曲攝）

UniGirls韓籍新成員趙娟週（中）與日籍新成員希美（左）、千紘（右）。（記者陳志曲攝）

UniGirls韓籍新成員趙娟週。（記者陳志曲攝）

UniGirls韓籍新成員趙娟週。（記者陳志曲攝）

UniGirls韓籍新成員趙娟週。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法