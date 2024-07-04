中職》在二軍也「問天」！ 樂天桃猿肯特8局好投被砸鍋無關勝敗

肯特。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿肯特今天在二軍對台鋼雄鷹繳出8局無失分好投，不過由於舒治浩在9局救援失敗，兩隊以1：1戰平，讓他依舊只能「問天」，無緣勝投。

先前樂天桃猿總教練古久保健二受訪指出，樂天桃猿下半季的洋將佈局將會維持現狀，因為若要登錄肯特就代表要註銷一名洋將，但還是會持續觀察肯特的狀況。

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今天肯特在二軍出賽就繳出一場超優質先發，用98球投完8局，被打5支安打，送出6次三振沒有四壞保送沒有失分，在上一場對兄弟5.2局失5分（4自責分）後強勢反彈，防禦率下降到2.87。

可惜本場比賽樂天桃猿在9局派出舒治浩登板，他1局投球被打2支安打投出2次四壞保送救援失敗，終場兩隊以1：1握手言和。

上月27日時，舒治浩曾在一軍領先8分時登板，但當時表現一塌糊塗，僅投0.2局被打1支安打，送出1K，投出2次四壞保送與1次觸身球保送失掉2分，如此表現讓「阿公」說重話：「投成這樣，我不知道還有什麼時候可以讓他投。」隔天就被下放二軍。

另一位樂天桃猿下半季關注的焦點林子偉，今天在比賽中擔任先發1棒守二壘，並在比賽後段改守游擊，單場4打數沒有敲出安打，賽後打擊率下滑到2成43。先前古久保談到林子偉時表示，如果他的狀況能達到100%就會馬上拉回來，表達希望他能夠盡快回歸的想法。

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