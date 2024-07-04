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籃球》原客青少年鬥牛賽南區90隊激戰 4組16隊晉級全國總決賽

2024/07/04 19:12

原客青少年鬥牛賽南區90隊激戰。（客委會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024原客青少年三對三籃球賽南區預、複賽共90隊激戰，比賽結果今出爐，4組共16隊晉級8/24、在新竹縣舉辦的全國總決賽

高市客委會說明，比賽選手除地主高雄，還有來自嘉義縣、嘉義市、台南市及屏東縣的球員，每隊都有原民籍與客家籍球員，展現族群多元性；經預賽、複賽激烈競爭後，國小男子組冠軍ERC、亞軍狼王星、季軍籃球夢、殿軍籃球魂，國小女子組冠軍永仁、亞軍Padan、季軍小女狼、殿軍ELEVEN。

國中男子組冠軍Kings、亞軍來一根、季軍答咕啦、殿軍鹽中及國中女子組冠軍永仁A、亞軍永仁B、季軍永仁D、殿軍民族嗨在比賽中脫穎而出，4組共16隊將晉級參加8/24的全國總決賽。

賽事現場，行政院客委會副主委范佐銘、高市副秘書長陳盈秀及市府團隊、市議員陳幸富、台南市客委會主委陳新裕、屏東縣客家事務處科長邱善寧等代表出席，眾多立委、議員服務處也派員參與。

高雄市長陳其邁雖沒到現場為選手加油打氣，但仍派員送上1顆與客委會副主委范佐銘共同簽名籃球，作為大會紀念球，象徵著與會貴賓們對這場球賽的支持與祝福，及對選手們的鼓勵與肯定。

高市客委會指出，行政院客委會近年積極推動「族群主流化」施政思維，連續多年發起「客家向原住民族致敬」系列活動，期促進原客合作交流，建構整體良性的互動及永續發展的族群關係；在體育交流方面，今年再次結合原住民族委員會、教育部體育署、內政部移民署及各縣市政府分區方式共同辦理「原客青少年三對三籃球賽」預、複賽，全國總決賽預計將於8月24日於新竹縣竹北高中辦理。

原客青少年鬥牛賽南區90隊激戰，最後4組共16隊晉級全國總決賽。（客委會提供）

原客青少年鬥牛賽南區90隊激戰，4組共16隊晉級全國總決賽。（客委會提供）

原客青少年鬥牛賽南區90隊激戰，4組共16隊晉級全國總決賽。（客委會提供）

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