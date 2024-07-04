MLB》大谷翔平寫史上第一壯舉！ 本屆明星賽還出現54年首見景象

大谷翔平連續4年以指定打擊身分入選明星賽先發，史上第一人。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今天獲選成為大聯盟明星賽的國家聯盟指定打擊位置，連續4年以指定打擊身分入選明星賽先發，寫下史上第一人紀錄。

根據《USA Today》報導，大谷翔平是史上第一位，能夠連續4年都以指定打擊身分獲得球迷票選成為明星賽先發的選手，不過今年大谷翔平專職打擊，沒有辦法像往年一樣能夠又投又打。

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此外，本屆明星賽野手的票選先發名單當中，只有大谷翔平與洋基隊賈吉（Aaron Judge）2人在上一屆的明星賽先發。根據《美聯社》報導，這是大聯盟自1970年恢復球迷票選後，首次出現兩聯盟不超過1位野手連續入選明星賽先發的現象。

去年大谷翔平在天使以指定打擊身分入選，賈吉則同樣以洋基外野手身分入選。

2024年美聯明星賽先發：

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）

二壘手：艾圖維（Jose Altuve，太空人）

游擊手：韓德森（Gunnar Henderson，金鶯）

三壘手：拉米瑞茲（Jose Ramirez，守護者）

捕手：拉契曼（Adley Rutschman，金鶯）

外野手：賈吉（Aaron Juge，洋基）、索托（Juan Soto，洋基）、關（Steven Kwan，守護者）

指定打擊：阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

2024年國聯明星賽先發：

一壘手：哈波（Bryce Harper，費城人）

二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）

游擊手：透納（Trea Turner，費城人）

三壘手：波姆（Alec Bohm，費城人）

捕手：康崔拉斯（William Contreras，釀酒人）

外野手：普洛法（Jurickson Profar，教士）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）、耶利奇（Christian Yelich，釀酒人）

指定打擊：大谷翔平（道奇）

2023年國聯明星賽先發：

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）

二壘手：阿拉耶茲（Luis Arraez，馬林魚）

游擊手：阿西亞（Orlando Arcia，勇士）

三壘手：艾倫納多（Nolan Arenado，紅雀）

捕手：墨菲（Sean Murphy，勇士）

外野手：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）

指定打擊：馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）

2023年美聯明星賽先發：

一壘手：狄亞茲（Yandy Diaz，光芒）

二壘手：希米恩（Marcus Semien，遊騎兵）

游擊手：席格（Corey Seager，遊騎兵）

三壘手：榮格（Josh Jung，遊騎兵）

捕手：海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

外野手：楚奧特（Mike Trout，天使）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）、賈吉（Aaron Judge，洋基）

指定打擊：大谷翔平（天使）

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