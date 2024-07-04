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中職》陳文杰從「零的男人」蛻變成「得點圈之鬼」 5/17成重要分水嶺

2024/07/04 19:16

陳文杰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職下半季賽程明天開打，台鋼雄鷹外野手陳文杰近1個半月表現判若兩人，能否延續超火燙的打擊手感值得關注。

陳文杰從開季至5月16日，得點圈有人情況下，21打數完全沒有擊出任何1支安打，打擊率、上壘率和長打率都是淒慘的0，然而，自5月17日9局下兩出局一、二壘有人，陳文杰從統一獅後援投手王鏡銘手中敲出二壘安打，進帳1分打點，得點圈有人安打才終於開張，自此整體狀態直線竄升。

從5月17日至今，得點圈有人陳文杰彷彿變了個人似的，期間27打數掃出14支安打，打下18分打點，累計打擊率5成19、上壘率5成31、長打率5成93，從「零的男人」蛻變成「得點圈之鬼」。

5月17日絕對是本季陳文杰谷底反彈的重要分水嶺，從開季至5月16日，累計打擊率1成25、上壘率2成34、長打率1成61，從5月17日至今，陳文杰繳出3成36打擊率、3成89上壘率、4成51長打率的頂級成績單。

陳文杰的奮起，稱職扮演第2棒攻勢導火線的角色，有效串聯1棒曾子祐和3、4棒王柏融、魔鷹，成為全聯盟恐怖的前段棒次，這段期間台鋼戰績14勝17敗，優於上半季前半段的9勝20敗。

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