晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》狠烤2顆貝果！卡薩金娜輕取日裔地主 闖女單32強寫紀錄

2024/07/04 20:13

卡薩金娜賞對手兩個6：0。（圖片取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕俄羅斯女單14種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）今在溫布頓網球公開賽次輪以6：0、6：0痛宰地主選手宮崎百合子，快意挺進32強。

卡薩金娜在暖身賽事伊斯特本草地賽封后，展現絕佳備戰狀態，首輪6：3、6：0扳倒張帥，讓這位中國老將吞下跨季單打21連敗。27歲的俄國好手次輪乘勝追擊，今在對手發生多達31次非受迫性失誤之下，僅花50分鐘就奏捷。

這是世界排名12的卡薩金娜生涯第二次單場賞對手兩顆「貝果」，也是自2015年後溫網再度出現非Top10選手以兩個6：0收下勝利，下輪將對決西班牙名將巴多莎（Paula Badosa）。

女單世界排名148的宮崎百合子出生於日本，在全家移居瑞士時接觸網球，10歲搬到英國，擁有美國奧克拉荷馬大學資訊科技管理碩士學位，2022年開始代表英國出賽，生涯最佳排名133，此次在溫網闖進次輪，追平去年在美網的大滿貫成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。