溫網》狠烤2顆貝果！卡薩金娜輕取日裔地主 闖女單32強寫紀錄

卡薩金娜賞對手兩個6：0。（圖片取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕俄羅斯女單14種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）今在溫布頓網球公開賽次輪以6：0、6：0痛宰地主選手宮崎百合子，快意挺進32強。

卡薩金娜在暖身賽事伊斯特本草地賽封后，展現絕佳備戰狀態，首輪6：3、6：0扳倒張帥，讓這位中國老將吞下跨季單打21連敗。27歲的俄國好手次輪乘勝追擊，今在對手發生多達31次非受迫性失誤之下，僅花50分鐘就奏捷。

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這是世界排名12的卡薩金娜生涯第二次單場賞對手兩顆「貝果」，也是自2015年後溫網再度出現非Top10選手以兩個6：0收下勝利，下輪將對決西班牙名將巴多莎（Paula Badosa）。

女單世界排名148的宮崎百合子出生於日本，在全家移居瑞士時接觸網球，10歲搬到英國，擁有美國奧克拉荷馬大學資訊科技管理碩士學位，2022年開始代表英國出賽，生涯最佳排名133，此次在溫網闖進次輪，追平去年在美網的大滿貫成績。

A perfect performance



No.14 seed @DKasatkina dashes through Miyazaki 6-0, 6-0 to advance to the third round! #Wimbledon pic.twitter.com/WvP9e1iyZ5 — Wimbledon （@Wimbledon） July 4, 2024

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