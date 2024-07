溫網》狠烤2顆貝果！卡薩金娜輕取日裔地主 闖女單32強寫紀錄

卡薩金娜賞對手兩個6:0。(圖片取自X)

〔記者盧養宣/綜合報導〕俄羅斯女單14種子卡薩金娜(Daria Kasatkina)今在溫布頓網球公開賽次輪以6:0、6:0痛宰地主選手宮崎百合子,快意挺進32強。

卡薩金娜在暖身賽事伊斯特本草地賽封后,展現絕佳備戰狀態,首輪6:3、6:0扳倒張帥,讓這位中國老將吞下跨季單打21連敗。27歲的俄國好手次輪乘勝追擊,今在對手發生多達31次非受迫性失誤之下,僅花50分鐘就奏捷。

這是世界排名12的卡薩金娜生涯第二次單場賞對手兩顆「貝果」,也是自2015年後溫網再度出現非Top10選手以兩個6:0收下勝利,下輪將對決西班牙名將巴多莎(Paula Badosa)。

女單世界排名148的宮崎百合子出生於日本,在全家移居瑞士時接觸網球,10歲搬到英國,擁有美國奧克拉荷馬大學資訊科技管理碩士學位,2022年開始代表英國出賽,生涯最佳排名133,此次在溫網闖進次輪,追平去年在美網的大滿貫成績。

A perfect performance



No.14 seed @DKasatkina dashes through Miyazaki 6-0, 6-0 to advance to the third round! #Wimbledon pic.twitter.com/WvP9e1iyZ5