日職》8局好投封鎖王者軟銀！ 西武菜鳥左投開季5連勝寫31年壯舉

武内夏暉8局無失分奪下開季5連勝。（圖片取自西武X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績墊底的西武獅少數亮點，無疑就是陣中的新人左投武内夏暉，今天他對陣太平洋聯盟絕對王者軟銀鷹，以8局6K無失分好投，率領球隊以4：0收下勝利，更成為自1993年杉山賢人以來，第一位拿下開季5連勝的新人左投。

武內夏輝今天面對全聯盟火力最凶猛的軟銀，展現初生之犢不畏虎的氣勢，用119球投完8局，只被打出4支安打，送出6次三振沒有四死球，直到8下2出局才首度讓對手站上二壘，但他直接三振掉周東佑京化解危機，完成今天的投球任務。

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而全聯盟打擊率最低的西武打線，今天在第三局就突破賽前防禦率不到2的左投大關友久，靠的是外崎修汰在滿壘時敲出的2分打點一壘安打，9局西武再靠松原聖彌與滝澤夏央的安打進帳2分保險分。9下西武終結者阿布瑞尤（Albert Abreu）登板關門，先連飆2K後讓前西武重砲山川穗高擊出三壘滾地球，順利幫助小老弟收下開季5連勝，也終止球隊近期2連敗。

22歲的武内夏暉是去年西武獅隊的第一指名大物，他開季前9場先發拿下5勝0敗，成為1993年西武獅的杉山賢人後，31年來第一位開季5連勝的新人左投，若不算左右投，則是自2015年巨人隊高木勇人後，相隔9年第一位開季5連勝的新人投手。

本季武内夏暉9場先發只有一場不是優質先發，該場比賽他對中日龍主投5.2局無失分，在6局球隊2：0領先但二壘有跑者時，輪到右打的長打好手中田翔被替換下場。總計武内夏暉今年65.1局投球飆出44K，10次四死球，失掉9分，防禦率1.10。

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