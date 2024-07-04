晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》8局好投封鎖王者軟銀！ 西武菜鳥左投開季5連勝寫31年壯舉

2024/07/04 20:43

武内夏暉8局無失分奪下開季5連勝。（圖片取自西武X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績墊底的西武獅少數亮點，無疑就是陣中的新人左投武内夏暉，今天他對陣太平洋聯盟絕對王者軟銀鷹，以8局6K無失分好投，率領球隊以4：0收下勝利，更成為自1993年杉山賢人以來，第一位拿下開季5連勝的新人左投。

武內夏輝今天面對全聯盟火力最凶猛的軟銀，展現初生之犢不畏虎的氣勢，用119球投完8局，只被打出4支安打，送出6次三振沒有四死球，直到8下2出局才首度讓對手站上二壘，但他直接三振掉周東佑京化解危機，完成今天的投球任務。

而全聯盟打擊率最低的西武打線，今天在第三局就突破賽前防禦率不到2的左投大關友久，靠的是外崎修汰在滿壘時敲出的2分打點一壘安打，9局西武再靠松原聖彌與滝澤夏央的安打進帳2分保險分。9下西武終結者阿布瑞尤（Albert Abreu）登板關門，先連飆2K後讓前西武重砲山川穗高擊出三壘滾地球，順利幫助小老弟收下開季5連勝，也終止球隊近期2連敗。

22歲的武内夏暉是去年西武獅隊的第一指名大物，他開季前9場先發拿下5勝0敗，成為1993年西武獅的杉山賢人後，31年來第一位開季5連勝的新人左投，若不算左右投，則是自2015年巨人隊高木勇人後，相隔9年第一位開季5連勝的新人投手。

本季武内夏暉9場先發只有一場不是優質先發，該場比賽他對中日龍主投5.2局無失分，在6局球隊2：0領先但二壘有跑者時，輪到右打的長打好手中田翔被替換下場。總計武内夏暉今年65.1局投球飆出44K，10次四死球，失掉9分，防禦率1.10。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。