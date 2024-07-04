職籃合併》外籍生被拒絕選秀 政大領隊姜豐年出面挺外籍生

以莫巴耶（中）為首的外籍生出席體測會。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕UBA政大雄鷹籃球隊領隊姜豐年，今天正式發聲明，期待明天（5日）職籃要重新開會審視外籍生制度和選秀能有有好的結果！

姜豐年表示，明天職籃要重新開會審視外籍生制度和選秀了，期待有好的結果！我在此以大學球隊基礎培訓員身份，呼籲大家。

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姜豐年指出，外籍生加入，對本土籃球的意義有，本土球員自大學起和外籍球員一起打，有利發展；

本土教練體系能培養混合不同球員的作戰體系，讓教練可以運用更靈活多變的戰術；外籍生可能是較年輕歸化球員人選，可以融入體系，

姜豐年認為，「我們一昧只把初高中球員往外送給別國去培訓，再選回來當國手，置本土培訓系統於何地？叫這些辛苦培訓的基層教師教練如何甘心？教學相長，厚植本土培訓體系，進而提升整體台籃，這才是正本之道！這也才是為什麼我們投資政大學生籃球的意義。」

姜豐年表示，陳子威能在世界大學聯賽時，被日本球評讚譽有佳，說他善用每個球員長處，帶領不同國籍的球員執行戰術和聯合防守，正是最佳的印證，政大不只是4連冠，也證明我們能培育出CBA的探花林彥廷，直升日本職籃的游艾喆，這套培育系統，有賴職籃系統接軌，一同努力讓台灣籃球夢想起飛。

姜豐年強調，職籃重視並支持外籍生的貢獻，不然再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎，「我自己曾經營帶領過新浪職籃隊，深深瞭解職籃經營不易，需要各財團的支持奉獻，千頭萬緒，外籍生只是其中之一，但願我們可以一起找出最好的方案，持續向台籃的美好願景前行！」

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