MLB》不滿教練團要換投！ 洋基左投受訪談當下感受（影音）

羅冬。(法新社)

〔體育中心/綜合報導 〕在今天紅人對上洋基的比賽中,洋基先發投手羅冬(Carlos Rodon)投到第六局一出局要被總教練換下場時直接在場上向休息室表達不滿的情緒,對此他在賽後受訪時談到了自己當時的心情。

當時羅冬在看到教練要上場把他換下來時瘋狂向休息室念念有詞,雖然最後他還是默默走下球場,但外界都很明顯能看出他對這次調度感到不滿。

請繼續往下閱讀...

Carlos Rodon was NOT happy when Aaron Boone pulled him out pic.twitter.com/N96zETdOoH