MLB》不滿教練團要換投！ 洋基左投受訪談當下感受（影音）

羅冬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕在今天紅人對上洋基的比賽中，洋基先發投手羅冬（Carlos Rodon）投到第六局一出局要被總教練換下場時直接在場上向休息室表達不滿的情緒，對此他在賽後受訪時談到了自己當時的心情。

當時羅冬在看到教練要上場把他換下來時瘋狂向休息室念念有詞，雖然最後他還是默默走下球場，但外界都很明顯能看出他對這次調度感到不滿。

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Carlos Rodon was NOT happy when Aaron Boone pulled him out pic.twitter.com/N96zETdOoH — Fireside Yankees （@FiresideYankees） July 4, 2024

賽後羅冬在休息室接受訪問時談到了自己當時對被換下場反應這麼大的原因:「我不想在錯誤的時候下場，我想待在場上然後抓下那局剩下的兩個出局數。但我可以了解球隊想換上湯肯（Michael Tonkin）想法，他非常棒也順利拿下兩個出局數。

對於所有先發投手來說，想要留在場上把危機化解絕對是很自然的，特別是在羅冬前4場都表現不佳的情況下更希望能透過這場比賽來為球隊做出貢獻。

羅東本季在五月到六月初這段期間表現非常出色，不只拿下先發7連勝同時這7場比賽都繳出優質先發的成績，沒想到從六月中旬對上紅襪5局失5分的表現後就場場爆炸，不只苦吞4連敗，同時防禦率也從2.93暴升至4.45。

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