足球》激戰擊敗西班牙對手 惠文高中翁宏澤展「帽子戲法」拚旅外

惠文翁宏澤（右）單場飆進3球，完成「帽子戲法」。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽（Formosa 7s）在高雄市舉行。今來自西班牙的Cadiz FC在U12組賽事，以4：1擊敗河堤足球俱樂部，取得3連勝，不過，國內勁旅惠文高中，在U16組為地主扳回顏面，比數剛好也是4：1，擊敗Cadiz FC。

U12組賽事在楠梓文中足球場舉行。Cadiz FC的總教練Fran Muñoz表示，今天小朋友表現很好，提前到台灣、適應炎熱天氣，有很大幫助，他還感謝友人提供的噴霧水壺，能隨時替孩子降溫，「這不是我們帶來的，但我很想帶回西班牙。」他笑說。

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今天幾乎掌握整場控球權，讓對手河堤連過半場都很難，但Muñoz仍對台灣小球員讚譽有加，「看得出台灣的孩子很有紀律跟規矩，讓我滿驚豔的。希望他們未來能多碰球，提升想像力和創造力，訓練時若更接近比賽情境，對場上會很有幫助。」

下午在高雄國家體育場球場舉行的U16組賽事，曾奪下全國中等學校足球聯賽（HFL）三連霸的台中強權惠文高中，掌握上半場攻勢，加上前鋒翁宏澤施展「帽子戲法」，惠文一路領先到終場，讓全隊免於「剃光頭」。

「教練說，如果輸球，就全隊去旁邊理髮店剃光頭，所以我們一定要贏。」翁宏澤笑說，能夠遇上國外的球隊，心情很興奮，原本鬥志就很高昂，他還開玩笑說，希望西班牙的教練有看到他的表現，「最好把我帶去西班牙踢球，讓我趕快達成旅外夢！」

因應U16組年齡限制，這批惠文球員多為準高二生，尚未經歷HFL洗禮。翁宏澤表示，這場勝利給了自己很大信心，「證明我們好好努力，可以和西班牙的球隊抗衡，我也從中學到很多應對激烈防守的方式。」

惠文高中的教練廖子豪笑說，要讓球員剃頭，其實是開玩笑的！「其實我只是想讓他們平常心，但孩子第一次和外國隊踢球，實在太興奮了，今天掉了一球，其實是不應該發生的失誤。」

Formosa 7s第一屆舉行，賽事規模盛大，還有20支外隊參賽。廖子豪認為，這是很好的學習機會，「非常感謝大會邀我們來參賽，時間選在暑訓期間，剛好能夠以賽代訓，也讓全台灣愛好足球的小朋友，接觸到國外球隊，這對台灣足球發展，幫助很大。」

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