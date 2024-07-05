足球》失意曼聯、得志於烏拉圭國家隊：佩里斯特里（Facundo Pellistri）

佩里斯特里（Facundo Pellistri）。（資料照）

相當多好球員在所屬俱樂部展現出宰制性的好表現但卻無法獲得國家隊教練的青睞，因而無法在國家隊一展長才。但對於佩里斯特里（Facundo Pellistri）來說卻是很少見的相反狀態，在曼聯兩年的時間，他獲得上場的機會寥寥可數，但他卻是烏拉圭國家隊近年來最重要的主力球員之一，也是貝爾薩（Marcelo Bielsa）建構的新烏拉圭陣容中最重要的球員之一。而本屆美洲盃，目前烏拉圭勢如破竹，小組賽三戰全勝，不只淘汰了地主美國隊，也以九顆進球成為本屆美洲盃攻擊能力最強大的球隊，而作為不動右邊鋒的佩里斯特里（Facundo Pellistri）就是球隊中的關鍵角色。

在美洲盃前的最後一場熱身賽，面對強敵墨西哥，佩里斯特里（Facundo Pellistri）展現前場強大的突破、助攻和無球跑等能力。不只接獲隊友助攻，一腳射門進球；之後也突破對方防守晃過守門員，冷靜助攻努涅斯（Darwin Núñez）得分。這位烏拉圭最矮小的球員幫助烏拉圭打出一波又一波快速的反擊，驚艷球壇，也成為美洲盃參賽各國警戒的對象。而美洲盃上面對玻利維亞的比賽中，佩里斯特里（Facundo Pellistri）一進球和一助攻的表現，不只成為了烏拉圭球迷的寵兒，也吸引到了歐洲各強隊的關注，已有多隊準備提出報價，將他從曼聯手中帶走。

請繼續往下閱讀...

佩里斯特里（Facundo Pellistri）擁有非常強的突破能力，擅長於一對一進攻突破，就像當初將他推薦給曼聯的前球星佛蘭（Diego Forlán）形容的一樣，他將是下一個吉格斯（Ryan Giggs）。而佩里斯特里（Facundo Pellistri）的另一個特點是他優秀的傳中能力，只要突破後看到隊友中路的機會，便會利用他優異準確的傳中球直接撕裂對手防線。擁有穩固中後場防守以及努涅斯（Darwin Núñez）這樣優秀、有衝擊力的前鋒下，佩里斯特里（Facundo Pellistri）在國家隊中發揮地如魚得水。

然而貝爾薩（Marcelo Bielsa）最看中的是他無球情況下的能力，非常積極地參與壓迫防守和失球後的反搶，攻防轉換下，他能非常迅速的對於場上空間做出判讀，做出正確的行動，在攻防兩端都能做出非常重要的貢獻。佩里斯特里（Facundo Pellistri）將是烏拉圭接下來在美洲盃八強淘汰賽上最關鍵的球員之一，而前面等著他們的八強賽對手是強大的巴西隊，一場大戰在所難免，精彩可期，請大家拭目以待。（特約作者：凱爾文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法