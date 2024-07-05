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足球》德意志中場新世代 穆夏拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）挑戰榮耀

2024/07/05 06:52

穆夏拉（Jamal Musiala）和維爾茨（Florian Wirtz）。（資料照）

兩位同為2003年出生的Z世代球員，穆夏拉（Jamal Musiala）和維爾茨（Florian Wirtz）不僅各自在俱樂部獲得重用，今年夏天的歐洲國家盃更是兩人展現年輕天賦，應證作為德國新世代希望的最佳舞台。

兩年前在卡達世界盃流下不甘心的淚水，穆夏拉（Jamal Musiala）今年再度披上德國隊戰袍，希望能幫助地主國捧起歐國盃冠軍。對拜仁慕尼黑的球迷來說，每當比賽陷入僵局，只要看到球到穆夏拉（Jamal Musiala）腳下，就會期盼「穆夏拉魔法」為戰況帶來變化。細膩的帶球技巧，擅於在小空間內擺脫防守者，穆夏拉（Jamal Musiala）不只能在進攻過程中帶來多元的傳球思維，這位21歲的小將更透過提升射門把握度，頻頻在關鍵時刻為比賽帶來巨大轉變。而這樣的進步，或多或少跟他俱樂部中的英格蘭球星凱恩（Harry Kane）有關。「我總會跟他請教比賽的心態和想法。」穆夏拉（Jamal Musiala）曾說：「我也會針對擊球方式向他請益，而從他身上我學到非常多。」

同樣是具備超齡的傳球視野，並能透過遠射能力增添威脅，維爾茨（Florian Wirtz）的國家隊之路可說是在本屆歐國盃才將正式受到檢視與考驗。2022年3月經歷左膝前十字韌帶傷勢，維爾茨（Florian Wirtz）不僅錯過登上世界盃舞台的機會，更花了近九個月時間努力復健才總算回歸賽場。不過2023-24年賽季，維爾茨（Florian Wirtz）在勒沃庫森主帥阿隆索（Xabi Alonso）麾下成為一位成熟的10號位球員。他既能擔任全能中場控制球權，又能憑藉出色爆發力和盤帶技術突破防守者。勒沃庫森本季能奪下隊史首座德甲冠軍，維爾茨（Florian Wirtz）可說是其陣中不可或缺的球隊大腦。

儘管穆夏拉（Jamal Musiala）和維爾茨（Florian Wirtz）在部分技術與特性上可說十分相似，但無論是德國隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）的用人策略，或是兩位小將各自的看法，都不曾把彼此視為先發位置的競爭者，反倒希望透過同時在場上所產生的化學反應，激發一加一大於二的效果。

「每當我們其中一方接到球，開始往前突破時，我們總會下意識地看彼此所在的位置。」穆夏拉（Jamal Musiala）說：「隨著比賽的累積，我們之間的連結和默契越來越好了。」無論穆夏拉（Jamal Musiala）和維爾茨（Florian Wirtz）能否在本屆歐國盃幫助德國突破重圍，繼1996年後再度捧盃，兩位新世代中場好手絕對是德國接續十年挑戰榮耀的關鍵角色。（特約作者：蔡宜瑾）

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