溫網》喬科維奇苦戰3小時2連勝 4盤馴服地主大滿貫菜鳥

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上個月右膝才動關節鏡手術的喬科維奇（Novak Djokovic），2024年溫布頓網球錦標賽歷經3小時苦戰，總算以6：3、6：4、5：7、7：5 馴服英國地主大滿貫菜鳥費恩利（Jacob Fearnley），塞爾維亞老將2連勝挺進男單32強。

「費恩利非常努力，他打得很棒。」7度溫網草地奪冠的喬科維奇，此役並未調整至最佳狀態，並直言直到2天前，才有機會看到年輕的陌生對手打球，「總是有驚喜，也沒什麼好失去的。在溫布頓與他比賽總是很艱難，大多數英國球員都是在這樣的環境下成長大。」

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中央球場爆滿觀眾，一面倒為ATP世界男單排名277的費恩利加油，這也是22歲的他靠外卡首度參與大滿貫，第3盤後來居上扳回一城，更帶給37歲傳奇老將沉重壓力，賽後喬帥說：「我認為他的發球非常好，要破發非常困難。」

喬科維奇在大滿貫面對外卡球員的戰績為15勝1負，遭遇英國對手則為32勝1負，惟一敗仗是2013年溫網決戰栽在蘇格蘭名將穆雷（Andy Murray）的拍下。擁有大滿貫24冠的喬帥，正在追逐全英俱樂部第8座金盃，他將與澳洲好手巴比倫爭奪16強門票。

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