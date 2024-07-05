溫網》穆雷兄弟男雙惜敗 屆退地主老將淚謝各界祝福

A.穆雷。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國地主穆雷（Andy Murray）／J .穆雷（Jamie Murray）以6：7 （6：8）、4 ：6不敵澳洲組合土方凜輝／皮爾斯（John Peers），2024年溫布頓網球錦標賽男雙未能開胡，屆退的老將穆雷也在中央球場流下英雄淚，接受網壇各界祝福。

兩屆溫網男單封王的穆雷，先前倫敦女王草地賽受傷進行背部囊腫手術，儘管被迫放棄本屆草地大滿貫男單賽事，這位37歲老將仍堅持角逐男雙，甚至將與21歲的女將拉杜卡努（Emma Raducanu）攜手混雙，讓全英俱樂部的「最後一舞」增添更多看點。

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儘管男雙落敗，現場觀眾起立鼓掌為穆雷歡呼，包括喬科維奇（Novak Djokovic）、史薇泰克（Iga Swiatek）、娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、韓曼（Tim Henman）、馬克安諾（John McEnroe）等現役及退役球星都特地到場，用實際行動向這位傳奇冠軍致敬。

穆雷接受昔日《BBC》主持人巴克 （Sue Barker）特地回鍋採訪，「我想永遠打球，我喜歡這項運動。多年來，它教會我許多終生受用的道理。我不想停下來，所以很難。」這位蘇格蘭老將感性表示，這是場與時間的賽跑，雖然身體相當勉強，很高興能夠完成，更感謝家人與球迷多年來支持，活動場面相當溫馨。

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