MLB》洋基近19戰吞14敗締超慘紀錄 「法官」賈吉：我扛！

洋基今天不敵紅人，三連戰遭到橫掃，近19場苦吞14敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基近況不佳，雖然與紅人單場同樣敲出3轟，但火力不及對手，當家隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）陷入小低潮，4支0吞2K，紅人靠著萊利（Jake Fraley）7局上滿壘的關鍵清壘三壘打鎖定勝局，終場以8：4贏球，洋基近10戰吞下8敗，三連戰遭到橫掃。

紅人和洋基都上演3轟煙火秀，馬丁尼（Nick Martini）、印帝亞（Jonathan India）和史提爾（Spencer Steer）分別敲出2支陽春砲和1發右外野2分彈，幫助紅人前5局取得5：0的大幅領先，洋基先發強投史卓曼（Marcus Stroman）主投5局失5分，另有6次三振和2次保送，防禦率漲至3.58。

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洋基5局下靠著威爾斯（Austin Wells）陽春砲和萊斯（Ben Rice）生涯首轟追回2分，但萊利7局上的清壘三壘打粉碎洋基逆轉希望，儘管明星強打索托（Juan Soto）7局下轟出中外野2分砲，本季第21轟出爐，但仍無難挽頹勢，紅人終場就以8：4贏球，史卓曼苦吞本季第4敗，主投5局失2分的蒙塔斯（Frankie Montas）拿下本季第4勝。紅人3連戰橫掃洋基，寫下隊史自1976年世界大賽以來的頭一遭。

洋基近19場苦吞14敗，這段期間的打擊三圍只有0.221/.315/.383，寫下大聯盟自6月13日以來最多敗紀錄。對此，今天4支0吞2K的洋基隊長賈吉認為，球隊的進攻問題，自己要負很大的責任，他必須要在比賽前段就先幫助球隊得分，「我們球隊投手的壓力很大，因為他們必須做到完美，那打線要先給對手壓力，盡量早一點得分，這樣對我們就比較有利。」

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