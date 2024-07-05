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MLB》追平大谷翔平！金鶯新星本季第27轟出爐 平游擊史上超狂紀錄

2024/07/05 08:00

韓德森。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯新星韓德森（Gunnar Henderson）日前宣布參加今年全壘打大賽，而他今天也持續「暖身」，敲出本季第27發全壘打，追平道奇巨星大谷翔平，同時也追平游擊史上超狂紀錄。

韓德森今在對陣水手的比賽中，於3局上鎖定水手年輕強投米勒（Bryce Miller）的87.2英哩偏高滑球，掃出左外野的反方向全壘打，擊球初速104英哩，飛行距離378英呎，本季第27出爐，幫助金鶯取得2：0領先。

目前韓德森本季出賽87場，已經敲出27轟，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，韓德森已經追平游擊手史上在賽季前87場的最多轟紀錄，上一位在球季前87場敲出27轟的游擊手，是2002年的「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

韓德森今5打數3安打上演猛打賞，賽後打擊率0.289，攻擊指數0.987。然而儘管金鶯塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）繳出6局失2分、6K的優質先發，但牛棚投手貝克（Bryan Baker）0.2局就狂丟3分，艾肯（Keegan Akin）1.1局也失2分，最終金鶯以3：7落敗。

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