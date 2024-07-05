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MLB》大谷傳接球30公尺術後最遠！ 山本、克蕭復出傳好消息

2024/07/05 08:22

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星力拚在2025年球季重返「投打二刀流」，「投手大谷」今天進行約25分鐘的傳接球練習，復健狀況良好，距離已經可以拉到100英呎（約30.48公尺），這是復健至今最遠的距離。

大谷翔平去年接受手肘手術，今年努力進行復健，就是要在明年重返投手丘。日前大谷在賽前的傳接球數量來到80顆，是自手術後最多。他先前受訪也表示，復健必須按部就班，不能太過著急，要確保自己能朝下一個步驟邁進。

大谷翔平。（美聯社）

另一名日本強投山本由伸因右肩旋轉肌袖拉傷，被放進15天傷兵名單。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，山本預計下週進行傳接球練習。

山本由伸在6月15日對戰皇家，僅投2局用28球後，就因右肩不適提前退場，經檢查為右肩旋轉肌袖拉傷，進入15天傷兵名單。道奇總教練羅伯斯透露，山本由伸右肩已經不會疼痛，目前復健也只有投過重力訓練球，預計下週進行傳接球練習。

值得一提的是，日前因肩膀痠痛暫停復健的36歲塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），今天在牛棚練投約30球，如果一切順利的話，預計週日將會投一場模擬賽，然後他將會到小聯盟進行2到3場的復健賽。

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