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MLB》老哥才剛離開待13年的金州勇士 「K湯弟」慘遭大都會釋出

2024/07/05 08:22

T.湯普森。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據小聯盟球員異動記錄，大都會將33歲外野手T.湯普森（Trayce Thompson）釋出。

T.湯普森是NBA明星射手K.湯普森（Klay Thompson）的弟弟，2022年回鍋道奇迎來生涯年，去年季中被交易至白襪隊，該年出賽72場，打擊率僅0.163、6轟，攻擊指數0.579，與2022年的0.901有不小的落差。

T.湯普森今年休季與大都會簽下小聯盟合約，他在3A出賽62場，打擊三圍.228/.300/.500，累積16轟、44分打點，儘管展現不錯的長打能力，但大都會3A所屬的聯盟為打者聯盟，T.湯普森0.800的攻擊指數僅轉化為低於平均的95wRC+（加權得分創造值）。

值得一提的是，哥哥K.湯普森在迎來生涯最低潮的賽季後，日前才以先簽後換的方式，離開待了13年且拿下4座總冠軍的金州勇士，而T.湯普森則是在近日被大都會釋出。

T.湯普森生涯三度效力白襪、兩度效力道奇，也待過運動家、小熊以及教士，在大聯盟7年累積369場出賽，打擊三圍.212/.300/.411，攻擊指數0.711，累積45轟、126分打點。

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