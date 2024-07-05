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MLB》金恩5.1局好投、普洛法雷射肩又開轟 教士技壓遊騎兵收2連勝

2024/07/05 09:32

普洛法。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與遊騎兵3連戰的最後1場比賽，教士靠著先發投手金恩（Michael King）5.1局的好投，以及成為今年國聯明星賽先發外野手的普洛法（Jurickson Profar）上演雷射肩與開砲攻守俱佳的優異表現，幫助球隊以3：1收下2連勝，並以2勝1敗也取得系列賽勝利。

教士在4局上半靠著索拉諾（Donovan Solano）把握住三壘有人的得分機會，敲出適時二壘安打，在遊騎兵三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）的手上拿下第1分。

來到4局下半兩人出局且二壘上有跑者的情況下，輪到塔維拉斯（Leody Taveras）上場打擊，面對高位置速球推打到左半邊形成安打，二壘上的跑者繞過三壘試圖想衝回本壘得分，普洛法展現絕佳臂力上演精采雷射肩美技，把跑者擋在本壘前觸殺出局。

除了亮眼的守備外，普洛法也要用手中的棒子為球隊建功，6局上面對薛哲的第3個打席，咬中紅中低位置滑球大棒一揮掃出右外野方向的陽春全壘打，幫助球隊以2：0領先。

教士先發金恩前5局壓制遊騎兵打線後，在6局下靠著新秀朗福德（Wyatt Langford）的高飛犧牲打終於打破鴨蛋，不過教士同樣也在下個半局，靠著金河成的高飛犧牲打得分，之後教士派出牛棚輪番壓制，讓衛冕軍的火力再度冷卻，最終收下勝利。

金恩本場主投5.1局被敲出4支安打失掉1分，送出5次三振與2次的四壞球保送，收下第7勝，本季累計的投球局數（105局）與勝場數（7勝）皆突破他生涯新高。

遊騎兵部分，薛哲6.1局的投球僅失掉3分，投出本季首度的優質先發內容，另外菜鳥朗福德靠著守備也成為本場的亮點之一，2局上半先是沒收金河成可能形成長打的飛球，4局上半在左外野更是有長傳本壘的阻殺美技接殺，可惜最終打線遭到封鎖，無法給予火力支援。

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