MLB》金恩5.1局好投、普洛法雷射肩又開轟 教士技壓遊騎兵收2連勝

普洛法。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士與遊騎兵3連戰的最後1場比賽,教士靠著先發投手金恩(Michael King)5.1局的好投,以及成為今年國聯明星賽先發外野手的普洛法(Jurickson Profar)上演雷射肩與開砲攻守俱佳的優異表現,幫助球隊以3:1收下2連勝,並以2勝1敗也取得系列賽勝利。

教士在4局上半靠著索拉諾(Donovan Solano)把握住三壘有人的得分機會,敲出適時二壘安打,在遊騎兵三屆塞揚名投薛哲(Max Scherzer)的手上拿下第1分。

請繼續往下閱讀...

來到4局下半兩人出局且二壘上有跑者的情況下,輪到塔維拉斯(Leody Taveras)上場打擊,面對高位置速球推打到左半邊形成安打,二壘上的跑者繞過三壘試圖想衝回本壘得分,普洛法展現絕佳臂力上演精采雷射肩美技,把跑者擋在本壘前觸殺出局。

除了亮眼的守備外,普洛法也要用手中的棒子為球隊建功,6局上面對薛哲的第3個打席,咬中紅中低位置滑球大棒一揮掃出右外野方向的陽春全壘打,幫助球隊以2:0領先。

Our All-Star outfielder says no pic.twitter.com/se4tcAVQJT

教士先發金恩前5局壓制遊騎兵打線後,在6局下靠著新秀朗福德(Wyatt Langford)的高飛犧牲打終於打破鴨蛋,不過教士同樣也在下個半局,靠著金河成的高飛犧牲打得分,之後教士派出牛棚輪番壓制,讓衛冕軍的火力再度冷卻,最終收下勝利。

金恩本場主投5.1局被敲出4支安打失掉1分,送出5次三振與2次的四壞球保送,收下第7勝,本季累計的投球局數(105局)與勝場數(7勝)皆突破他生涯新高。

遊騎兵部分,薛哲6.1局的投球僅失掉3分,投出本季首度的優質先發內容,另外菜鳥朗福德靠著守備也成為本場的亮點之一,2局上半先是沒收金河成可能形成長打的飛球,4局上半在左外野更是有長傳本壘的阻殺美技接殺,可惜最終打線遭到封鎖,無法給予火力支援。

Wyatt Langford is having himself a day!



First the home run robbery, and now an outfield assist with a perfect throw!



(via @BallySportsSW)pic.twitter.com/QRspoolfFF