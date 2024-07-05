晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》持續領先大谷、賈吉！守護者新科全明星炸裂、打擊率再攀升

2024/07/05 08:55

史蒂芬‧關。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）今年首次入選明星賽，更成為美聯明星隊先發左外野。今天對上白襪，史蒂芬‧關上演猛打賞，還敲出本季第8發全壘打，幫助守護者以8：4擊破白襪。

史蒂芬‧關首局首打席就敲出一壘安打，3局下鎖定白襪投手舒斯特（Jared Shuster）的內角伸卡球，掃出右外野方向陽春砲，本季第8轟出爐，擊球初速100.4英哩，飛行距離373英呎。史蒂芬‧關5局下在滿壘時選到保送，7局下再補上1安。

守護者今全場敲出12支安打，加上先發投手萊福利（Ben Lively）6局6K失3分的優質好投，終場8：4獲勝，史蒂芬‧關今5打數3安打上演猛打賞，還選到1次四壞保送，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.367，持續穩坐大聯盟打擊王。

國聯打擊王大谷翔平目前以0.319打擊率位居第2，至於曾居美聯打擊王的洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Jadge），今4打數0安打苦吞2K，打擊率下滑至0.314，在打擊王排名也跌至第6名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。