MLB》持續領先大谷、賈吉！守護者新科全明星炸裂、打擊率再攀升

史蒂芬‧關。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）今年首次入選明星賽，更成為美聯明星隊先發左外野。今天對上白襪，史蒂芬‧關上演猛打賞，還敲出本季第8發全壘打，幫助守護者以8：4擊破白襪。

史蒂芬‧關首局首打席就敲出一壘安打，3局下鎖定白襪投手舒斯特（Jared Shuster）的內角伸卡球，掃出右外野方向陽春砲，本季第8轟出爐，擊球初速100.4英哩，飛行距離373英呎。史蒂芬‧關5局下在滿壘時選到保送，7局下再補上1安。

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Your MLB batting average leader Steven Kwan has just gone deep! pic.twitter.com/H62VleNobp — MLB （@MLB） July 4, 2024

守護者今全場敲出12支安打，加上先發投手萊福利（Ben Lively）6局6K失3分的優質好投，終場8：4獲勝，史蒂芬‧關今5打數3安打上演猛打賞，還選到1次四壞保送，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.367，持續穩坐大聯盟打擊王。

國聯打擊王大谷翔平目前以0.319打擊率位居第2，至於曾居美聯打擊王的洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Jadge），今4打數0安打苦吞2K，打擊率下滑至0.314，在打擊王排名也跌至第6名。

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