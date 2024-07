MLB》持續領先大谷、賈吉！守護者新科全明星炸裂、打擊率再攀升

史蒂芬‧關。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關(Steven Kwan)今年首次入選明星賽,更成為美聯明星隊先發左外野。今天對上白襪,史蒂芬‧關上演猛打賞,還敲出本季第8發全壘打,幫助守護者以8:4擊破白襪。

史蒂芬‧關首局首打席就敲出一壘安打,3局下鎖定白襪投手舒斯特(Jared Shuster)的內角伸卡球,掃出右外野方向陽春砲,本季第8轟出爐,擊球初速100.4英哩,飛行距離373英呎。史蒂芬‧關5局下在滿壘時選到保送,7局下再補上1安。

Your MLB batting average leader Steven Kwan has just gone deep! pic.twitter.com/H62VleNobp