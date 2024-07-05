奧運男籃》爭奪小組唯一門票 字母哥、東契奇提前對決

東契奇連兩戰大三元，4強將會提前遇上「字母哥」率領的希臘。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕斯洛維尼亞結束奧運男籃資格賽小組賽賽程，最終以1勝1敗、小組第2晉級，接下來將在4強遇到希臘，東契奇（Luka Doncic）、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）兩人將提前上演奧運門票爭奪戰。

斯洛維尼亞資格賽首戰慘敗給克羅埃西亞，不過克羅埃西亞第二戰敗給紐西蘭，讓斯洛維尼亞在最終戰對上紐西蘭時，贏至少10分方可晉級，而東契奇這場比賽36分11籃板10助攻，再度繳出大三元，帶領斯洛維尼亞以104：78贏球，以小組第2晉級。

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希臘部分，在主場出賽下小組賽取得2連勝，以分組第一晉級，接著將在4強強碰斯洛維尼亞，由於每個賽區僅會產生一張奧運門票，意味著東契奇、亞德托昆波兩人勢必有一個會提前無緣本屆奧運。

對於提前對決「字母哥」，東契奇表示他們必須相信自己能贏希臘，就像他們打敗紐西蘭一樣，「亞德托昆波週六（當地時間）會是對手，這會有點不一樣。」東契奇說，要守住亞德托昆波很難，外界也比較不看好斯洛維尼亞，但球隊必須相信自己會贏，才有機會贏下比賽。

實際上斯洛維尼亞如果贏紐西蘭29分，將可以小組第一晉級，4強第一輪就可以避開希臘，而斯洛維尼亞在末節仍將主力放在場上，在「垃圾時間」繼續搶分，可惜東契奇槍響前三分未能投進，最終僅贏26分。

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