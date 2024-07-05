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MLB》紐媒建議洋基補強內野！點名本季爆發的天使強打與紅人前新人王

2024/07/05 09:46

倫吉佛與印帝亞。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期遭遇大低潮，近19場苦吞14敗，對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）就撰文建議洋基補強方向。

海曼指出，洋基目前專注在投手深度，尤其是牛棚方面的補強，然而有2名選手更適合洋基，分別是天使倫吉佛（Luis Rengifo）與紅人印帝亞（Jonathan India）。海曼表示，這2人都是內野手，而這也正是洋基該擔心的地方。

另外海曼還補充，目前天使隊可能傾向當賣家，包括左投安德森（Tyler Anderson）、外野手沃德（Taylor Ward）與終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）都有可能成為被打包的對象，同時天使也可能開放聽取倫吉佛的報價。

倫吉佛本季打出生涯年，出賽69場，打擊三圍.315/.358/.442，攻擊指數0.800，他一度位居美聯打擊王，不過日前被補足打席數的守護者新星史蒂芬‧關（Steven Kwan）超越。

印帝亞則是紅人近年備受愛戴且具領導力的球星，曾獲2021年國聯新人王的他，本季出賽80場，打擊三圍.278/.383/.415，攻擊指數0.798，累積6轟、35分打點；印帝亞近況絕佳，近15場打擊三圍高達.446/.523/.768。

倫吉佛與印帝亞都是隊上主力二壘手，倫吉佛還有兼守三壘與游擊的功能性；而洋基主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、內野明星老將拉梅修（DJ LeMahieu）表現不盡理想，洋基在交易大限前是否會發動交易補強內野，值得觀察。

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