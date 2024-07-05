MLB》宇宙道奇奪冠機率20.8％高居第一！大谷超狂數據僅輸賈吉、韓德森

大谷翔平。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟賽季已經進行一半，權威美媒《ESPN》撰文點出30支球隊半季表現最佳的球員，道奇當然是非大谷翔平莫屬，本季奪冠機率也是高居全聯盟第一。

道奇於去年季後狂砸超過10億美元，把自由市場排名高居前2名的大谷翔平、山本由伸盡收旗下，連同本就星光褶褶的陣容儼然是「宇宙天團」，ESPN預測本季有望拿下99.1勝、進季後賽機率99.8％、世界大賽奪冠機率20.8％高居第1，被視為本季世界大賽冠軍的最大熱門。

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《ESPN》根據數據網站「Fangraphs」和「Baseball Reference」的WAR值（勝利貢獻值），以及其他指標數據，做出「AXE」評比，大聯盟球員的平均值在100，大谷翔平獲得145的高分，僅次於金鶯重砲韓德森（Gunnar Henderson）的155和洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）的157。

大谷翔平目前以打擊率0.319和27轟暫居國聯打擊雙冠王，64分打點位居國聯第3，距離第一名的波姆（Alec Bohm）還差6分打點，本季有望挑戰隊史首位50轟和打擊三冠王的道奇球員。

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