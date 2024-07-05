MiLB》鄭宗哲繳雙安又上演兩次美技 單月打擊率4成近況超火燙！

鄭宗哲。（資料照，記者廖耀東攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕位於海盜小聯盟2A的台灣好手鄭宗哲，在今日對戰國民2A的賽事繳出雙安表現，7月打擊成績相當火燙，終場海盜也以1：0的比數擊敗國民。

鄭宗哲今日鎮守二壘並回歸最熟悉的開路先鋒，而他也相當稱職，首打席就敲出二壘安打，但連3棒都遭到解決無功而返；3局下則是靠著選球上壘，但試圖盜向二壘時被阻殺出局，形成第3個出局數。

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5局下半第3次的打擊機會，一壘有人的情況下，敲出右半邊平飛的二壘安打，讓跑者來到三壘得分大門口，但可惜下一棒沒有建功留下殘壘；8局下半則將短棒擺出來，試著透過腳程上壘，不過點的位置不理想，投手接到後傳往一壘刺殺出局。

鄭宗哲本場3個打數有雙安表現，讓今年的打擊率來到本季新高的0.243，另外在7月共4場的出賽就有2場雙安以上的優異成績，單月打擊率來到4成，整體進攻指數OPS上看1.155，近期的表現相當火燙，守備部分，鄭宗哲在5局上半飛撲接殺平飛球之外，7局上也展現強大的橫向移動與臂力，二游間的滾地球滑接後立刻起身傳一壘成功刺殺擊球跑壘員，可謂是攻守俱佳。

What a grab by Z! pic.twitter.com/Cpge8R7viz — Altoona Curve （@AltoonaCurve） July 5, 2024

7.0 scoreless innings tonight for @tharrington_6 thanks to a great play in the field behind him by Z! pic.twitter.com/xSuLwu9ZFI — Altoona Curve （@AltoonaCurve） July 5, 2024

而效力老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇面對守護者2A的比賽，3打數敲出1支安打，連續3場比賽都有安打進帳，不過在7局下半與投手Alaska Abney的投打對決中，第2顆球砸中了李灝宇的手背，吞下本季第4次的觸身球，所幸並無大礙。

另外在費城人1A努力打拚投手潘文輝，今日面對藍鳥1A進行本季第3場的比賽，先發3局無失分僅讓對手擊出1支安打，送出多達5K與1次保送，甚至還在3局下半三振掉大聯盟等級的名將沃托（Joey Votto），表現相當出色。

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