MiLB》鄭宗哲繳雙安又上演兩次美技 單月打擊率4成近況超火燙！

鄭宗哲。(資料照,記者廖耀東攝)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕位於海盜小聯盟2A的台灣好手鄭宗哲,在今日對戰國民2A的賽事繳出雙安表現,7月打擊成績相當火燙,終場海盜也以1:0的比數擊敗國民。

鄭宗哲今日鎮守二壘並回歸最熟悉的開路先鋒,而他也相當稱職,首打席就敲出二壘安打,但連3棒都遭到解決無功而返;3局下則是靠著選球上壘,但試圖盜向二壘時被阻殺出局,形成第3個出局數。

請繼續往下閱讀...

5局下半第3次的打擊機會,一壘有人的情況下,敲出右半邊平飛的二壘安打,讓跑者來到三壘得分大門口,但可惜下一棒沒有建功留下殘壘;8局下半則將短棒擺出來,試著透過腳程上壘,不過點的位置不理想,投手接到後傳往一壘刺殺出局。

鄭宗哲本場3個打數有雙安表現,讓今年的打擊率來到本季新高的0.243,另外在7月共4場的出賽就有2場雙安以上的優異成績,單月打擊率來到4成,整體進攻指數OPS上看1.155,近期的表現相當火燙,守備部分,鄭宗哲在5局上半飛撲接殺平飛球之外,7局上也展現強大的橫向移動與臂力,二游間的滾地球滑接後立刻起身傳一壘成功刺殺擊球跑壘員,可謂是攻守俱佳。

7.0 scoreless innings tonight for @tharrington_6 thanks to a great play in the field behind him by Z! pic.twitter.com/xSuLwu9ZFI