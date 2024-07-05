晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》悍將11日開加盟記者會 狀元郎張育成新莊首秀對戰統一獅

2024/07/05 11:01

悍將狀元郎張育成11日開加盟記者會 。（富邦悍將提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將上週新人選秀會中選進選秀狀元張育成等共8位新秀，富邦悍將將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣，悍將球團將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，同時張育成將在12日下半季悍將新莊主場首戰登場，悍將球團贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。

富邦悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並在上週以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣。

悍將球團表示，將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，另外也將公布張育成加盟後的一系列商品、活動規劃，共同歡迎張育成回台。而張育成的加入中華職棒的首戰日期也已經確定，將在7月12日悍將下半季新莊主場首戰登場，為了紀念這歷史性的一刻，悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷朋友，12日進場憑內野有價票卷，即可獲得觀戰證書一份，邀請球迷朋友共同見證。

除選秀狀元張育成確定加盟外，悍將也與第二輪選進的張奕密切洽談合約中，期盼與張育成共同成為下半季悍將即戰力；另也將展開與6名新秀的合約洽談，期待新秀們加入悍將後，共同為富邦悍將榮耀拚戰！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。