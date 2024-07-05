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奧運羽球》「戰國五雌」女單爭霸 日本主帥：誰奪金都不奇怪

2024/07/05 10:28

戴資穎。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單「五雌爭霸」競爭激烈，日媒《讀賣新聞》形容宛如是「戰國時代」，南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲、台灣「戴博士」戴資穎和日本女將山口茜，以及西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）都是奧運金牌的強力競爭者。日本羽球國家隊韓籍總教練朴柱奉坦言，大家的實力都在伯仲之間，誰贏都不奇怪。

26歲的山口茜曾在2021年和2022年世錦賽完成2連霸，但生涯至今未曾在奧運拿下獎牌，前兩次參賽都止步8強，今年將力拚生涯首面奧運金牌。山口茜在奧運前哨戰法國公開賽拿下女單亞軍，她坦言非常適應奧運場館。

山口茜受訪表示，希望自己能一邊享受比賽，一邊全力戰鬥，期待自己能笑到最後，用最滿意的方式結束巴黎奧運之旅，就已經是100分了。她也希望能夠調整到百分之百的狀態來挑戰金牌。

日媒指出，安洗瑩是山口茜奪金路上的最強勁敵，很難找出她的破綻，身高170公分的她不僅防守堅如磐石，進攻手法也多變，表現近乎完美「雖然她被稱做是很會打持久戰的選手，不過像她攻守俱佳的選手並不多見。」山口茜說道。

山口茜。（資料照，美聯社）

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