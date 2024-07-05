MLB》洋基外野手散漫守備遭狂噓！賈吉私人打教再批條紋軍打者養成

賈吉。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以4：8不敵紅人，系列戰慘遭橫掃，且近19戰苦吞14敗，此役還出現外野手葛里遜（Trent Grisham）守備態度散漫，導致一壘安打變成二壘安打的情況，讓現場球迷想起噓聲；而洋基的慘況，賽後更引來「法官」賈吉（Aaron Judge）私人打教的嚴厲批評。

此役9局上2出局時，紅人打者坎德拉里歐（Jeimer Candelario）敲出中外野方向一壘安打，只見中外野手葛里遜緩慢地移動手套接球，結果沒接好，反倒讓坎德拉里歐有時間衝上二壘，而葛里遜這個散漫的守備也讓現場洋基球迷噓聲四起。

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洋基系列戰遭到紅人橫掃，近19戰苦吞14敗，當家重砲賈吉今天4打數繳白卷還苦吞2K。而賽後賈吉的私人打擊教練申克（Richard Schenck）於洋基轉播單位《YES Network》X貼文底下留言怒批，「他打出MVP等級表現時，他們18戰輸掉13場，洋基打者的養成真的有夠糟糕！」

這已經不是洋基的打者養成系統第一次遭到批評，早在1年前，前洋基球員魯塔（Ben Ruta）就曾公開批評洋基與小聯盟球員合作與培養的方式，指稱洋基「擁有太多相似的球員」，還試圖將每個人都變成一模一樣的球員。

儘管賈吉和索托（Jaun Soto）火力維持高檔，但洋基的進攻在近1個月表現不佳，維杜戈（Alex Verdugo）是除了賈吉和索托外，唯一沒躺過傷兵名單，且至少參加29場比賽，攻擊指數還在0.700以上的洋基打者。

They’ve lost 13 out of 18 while he’s hitting like an MVP



The Yankees offensive player development is terrible. — Richard Schenck, JFD PPP LQC TTE （@Teacherman1986） July 4, 2024

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