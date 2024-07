MLB》洋基外野手散漫守備遭狂噓！賈吉私人打教再批條紋軍打者養成

賈吉。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以4:8不敵紅人,系列戰慘遭橫掃,且近19戰苦吞14敗,此役還出現外野手葛里遜(Trent Grisham)守備態度散漫,導致一壘安打變成二壘安打的情況,讓現場球迷想起噓聲;而洋基的慘況,賽後更引來「法官」賈吉(Aaron Judge)私人打教的嚴厲批評。

此役9局上2出局時,紅人打者坎德拉里歐(Jeimer Candelario)敲出中外野方向一壘安打,只見中外野手葛里遜緩慢地移動手套接球,結果沒接好,反倒讓坎德拉里歐有時間衝上二壘,而葛里遜這個散漫的守備也讓現場洋基球迷噓聲四起。

洋基系列戰遭到紅人橫掃,近19戰苦吞14敗,當家重砲賈吉今天4打數繳白卷還苦吞2K。而賽後賈吉的私人打擊教練申克(Richard Schenck)於洋基轉播單位《YES Network》X貼文底下留言怒批,「他打出MVP等級表現時,他們18戰輸掉13場,洋基打者的養成真的有夠糟糕!」

這已經不是洋基的打者養成系統第一次遭到批評,早在1年前,前洋基球員魯塔(Ben Ruta)就曾公開批評洋基與小聯盟球員合作與培養的方式,指稱洋基「擁有太多相似的球員」,還試圖將每個人都變成一模一樣的球員。

儘管賈吉和索托(Jaun Soto)火力維持高檔,但洋基的進攻在近1個月表現不佳,維杜戈(Alex Verdugo)是除了賈吉和索托外,唯一沒躺過傷兵名單,且至少參加29場比賽,攻擊指數還在0.700以上的洋基打者。

