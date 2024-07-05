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MLB》前田健太3.2局核爆9分 雙城擊潰老虎收系列賽勝利

2024/07/05 11:08

前田健太3.2局狂失9分，吞下本季第5敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎與雙城系列賽3戰的交手，今日來到最後1場比賽，老虎派出日籍投手前田健太掛帥但表現不佳，繳出3.2局失掉9分的核爆表現，終場老虎以3：12遭雙城擊潰，以2勝1敗拿下系列賽勝利。

老虎在前兩局共靠著3支安打攻下3分，幫括新秀基斯（Colt Keith）在首局所敲出的本季第5轟，給予前田健太火力支援，但在2局下半，前田遭到先是遭到兩隻長打的狙擊，又讓對方擊出高飛犧牲打失掉2分。

不過惡夢尚未結束，3局下半被對手敲出4支安打再失3分，將領先優勢拱手讓人，即便比賽來到4局狀況仍相當迷航，抓下兩個出局後又連續保送兩名打者，下一棒的米蘭達（Jose Miranda）抓到內角高的滑球形成兩分打點的二壘安打，接著上場打擊輪到傑弗斯（Ryan Jeffers），雙方交手的第3顆球，前田健太投出好球帶低位置的快速指叉球，但仍被打者撈到左外野方向的兩分砲，也將前田給打退場。

前田健太下場後，接任的中繼投手表現也相幫不穩，在6、7兩局共又失掉3分，7局下半還未結束比賽就因雨暫停，最後就因天氣因素決定裁定比賽，老虎也遭到大分差擊敗。

前田健太本場主投3.2局失掉多達9分，被敲出9支安打包含1轟，送出3次三振與3次保送，吞下本季的第5敗，距離上一次拿到勝投，已經要回朔美國時間5月24日面對藍鳥的賽事，目前防禦率高達6.71。

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