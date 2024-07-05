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職籃合併》姜豐年再挺外籍生 洋將制度才是壓縮本土元凶

2024/07/05 11:07

姜豐年認為，4節8人次的洋將制度才是壓縮本土的真正原因。（資料照，PLG提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕PLG、T1兩大職籃合併後，突然宣佈廢除外籍生制度引發議論，昨日UBA政大雄鷹籃球隊領隊姜豐年先是發出聲明，力挺外籍生留在台灣打球，而他今天再度於臉書發聲，認為洋將3人、4節8人次，才是壓縮本土球員的真正原因。

姜豐年今日一早於臉書發文，認為PLG洋將改成4節8人次，每場可登錄3名洋將，會壓縮本土禁區球員的上場機會，特別是在上賽季洋將新規則上路後，許多球隊選擇採用「3大洋將」陣容，進一步造成本土長人數據下滑，外籍生的存在，並沒有影響到本土發揮。

姜豐年認為，若可以恢復成之前的洋將制度，即前3節可以同時上兩人、第4節只能上一位洋將的規則，才是可以培訓本土長人以及外籍生的方式。

姜豐年還建議，洋將不應該個別限制薪資上限，而是設立團隊洋將薪資上限，讓各球團在洋將、外籍生、本土球員搭配上，可以自由發揮，「比起廢除外籍生，限制個別洋將薪資上限，這樣更能幫助職籃各隊的經營，保持球賽的競爭可看性，也可幫助台灣籃球的整體成長！」姜豐年寫道。

實際上PLG在新的洋將制度推出後，的確出現壓縮本土長人的例子，最明顯的為富邦勇士中鋒曾祥鈞，2022至2023賽季囊括年度第一隊、年度防守第一隊、年度進步獎，上賽季表現全面下滑，27場出賽平均僅有不到16分鐘上場時間，數據也僅剩下5.15分4.07籃板。

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