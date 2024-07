MLB》王牌韋伯7局好投 巨人單局2轟力壓勇士

查普曼。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人與勇士3連戰的最後1戰,巨人在落後時靠著拉莫斯(Heliot Ramos)與查普曼(Matt Chapman)單局同場開轟逆轉比數,再加上王牌韋伯(Logan Webb)7局好投,終場以4:2擊敗勇士收下勝利。

韋伯首局就遭遇亂流,凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)與阿爾比斯(Ozzie Albies)的1、2棒組合連續安打先馳得點,接著讓萊利(Austin Riley)打出高飛犧牲打再失分數,1局下半巨人以0:2落後。

打線在4局上半給予回應,拉莫斯在一壘有人的情況下,相中勇士資深先發摩頓(Charlie Morton)紅中的卡特球,掃出中外野大牆一棒追平,雖然隨後解決掉了下一棒的貝利(Patrick Bailey),但接著上場的查普曼加入開轟行列,同樣面對卡特球也轟成中外野方向的陽春砲,幫助巨人拿下領先優勢。

