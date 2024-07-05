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MLB》王牌韋伯7局好投 巨人單局2轟力壓勇士

2024/07/05 12:08

查普曼。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人與勇士3連戰的最後1戰，巨人在落後時靠著拉莫斯（Heliot Ramos）與查普曼（Matt Chapman）單局同場開轟逆轉比數，再加上王牌韋伯（Logan Webb）7局好投，終場以4：2擊敗勇士收下勝利。

韋伯首局就遭遇亂流，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與阿爾比斯（Ozzie Albies）的1、2棒組合連續安打先馳得點，接著讓萊利（Austin Riley）打出高飛犧牲打再失分數，1局下半巨人以0：2落後。

打線在4局上半給予回應，拉莫斯在一壘有人的情況下，相中勇士資深先發摩頓（Charlie Morton）紅中的卡特球，掃出中外野大牆一棒追平，雖然隨後解決掉了下一棒的貝利（Patrick Bailey），但接著上場的查普曼加入開轟行列，同樣面對卡特球也轟成中外野方向的陽春砲，幫助巨人拿下領先優勢。

球場上的球員不只要靠實力取勝，球運也佔有相當重要的一部份，6局上半輪到今日有開轟紀錄的查普曼，在二壘有人的情況下，面對內角高的速球查普曼check swing擊出滾地球，但球卻向一壘線邊一路滾到右外野形成安打，送回壘上跑者再添1分。

投手部分，韋伯在比賽一開始失掉分數後隨即回穩，後面6局都未讓對手攻下分數，總共主投7局僅失兩分，且送出6次的三振與1次保送，後續上場的牛棚投手也都順利守成，最終拿下比賽勝利，韋伯也收下本季第7勝。

韋伯。（今日美國）

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