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美洲盃》梅西PK大戰打頭陣意外放槍！衛冕軍阿根廷仍力退厄瓜多闖4強

2024/07/05 11:50

梅西。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃來到8強階段，上屆冠軍阿根廷與厄瓜多之戰，阿根廷上半場就取得領先，未料厄瓜多在下半場傷停補時階段破門扳平。但最終阿根廷在PK大戰中，靠著門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）連救2球，力退厄瓜多，挺進4強。

賽前傳出腿筋傷勢的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi），今天平息受傷疑慮，在開賽第35分鐘獲得角球機會，交給阿利斯特（Alexis Mac Allister）後，再助攻給L.馬丁尼茲（Lisandro Martínez）頭槌破網，阿根廷1：0領先。

厄瓜多在第63分鐘獲得12碼罰球，然而前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）錯失追平大好機會，所幸在下半場傷停補時第91分鐘，K.羅德里奎茲（Kevin Rodriguez）也還以一記頭槌破網，厄瓜多以1：1扳平戰局，雙方進入PK大戰。

梅西在PK大戰中替阿根廷打頭陣，然而竟然將球踢到上方門柱，意外放槍，梅西當下也相當自責抱頭。不過阿根廷當家門神E.馬丁尼茲連續2次都擋住厄瓜多，隨後奧塔門迪（Nicolas Otamendi）踢進致勝球，阿根廷在PK大戰4：2獲勝，4強對手將碰上委內瑞拉或加拿大。

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