MLB》吞3K國聯打擊王不保！大谷盜壘居日將第2多 響尾蛇重砲5戰7轟痛宰道奇

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本週道奇與響尾蛇三連戰最終場，響尾蛇重砲沃克（Christian Walker）3場都開轟，包括連續兩場繳出雙響砲，今灌進3分打點，幫助響尾蛇終場以9：3贏球，賞給道奇2連敗。大谷翔平此役3支0，獲得1次保送和1次盜壘成功，吞下3K同時也讓出國聯打擊王寶座。

道奇今天推出26歲菜鳥克納克（Landon Knack）掛帥先發，首局就被佩德森（Joc Pederson）、沃克背靠背開轟掉分，沃克3局上再補上一發左外野2分砲，本季第22轟出爐，助隊以4：0領先。

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沃克本季化身道奇殺手，在道奇體育場近5場出賽敲出7轟，成為史上第一人，若不計算主客場的話，則是與希爾頓（Todd Helton）、邦茲（Barry Bonds）和梅斯（Willie Mays）齊名，他在道奇體育場累積19轟，是2018年以來最多紀錄。

道奇在4局下吹起反攻號角，突破響尾蛇王牌先發加倫（Zac Gallen）的封鎖，赫南德茲（Enrique Hernández）在滿壘建功送回第1分，巴恩斯（Austin Barnes）敲出帶有2分打點的適時安打，幫助道奇追到3：4一分落後，巴恩斯更是盜上二壘，下一棒大谷翔平在得點圈有人遭到三振，無緣打回追平分。

響尾蛇5局上靠著上季國聯新人王卡洛爾（Corbin Carroll）的內野安打和第15盜，以及馬提（Ketel Marte）的適時安打進帳保險分，響尾蛇此役共出現4次盜壘成功，把巴恩斯耍得團團轉，響尾蛇9局上再添4分，終場就以9：3擊敗道奇，收下2連勝。

大谷翔平今天首局首打席獲得四壞球保送，之後盜上三壘，本季第17盜出爐，生涯累積103盜，超越日籍傳奇名將松井稼頭央，並列史上日本球員第2多。但大谷後面3打席都遭到三振，打擊率降至0.316，將國聯打擊王寶座拱手讓給教士普洛法（Jurickson Profar）。

沃克在道奇體育場近5場敲出7轟，成為史上第一人。（美聯社）

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