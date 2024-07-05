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中職》張育成返台首秀可望破萬人進場 當年以曹錦輝最轟動

2024/07/05 12:06

張育成。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天稍早表示，7月11日將為選秀狀元張育成舉行加盟記者會，預計12日在新莊主場對統一獅完成中職生涯初登場；由於張育成具大聯盟資歷又有經典賽光環加持，屆時可望吸引破萬球迷進場一睹「國防部長」風采。

翻閱歷史，歷年總計93名台灣球員與美職球團簽約，其中17人上過大聯盟，包括張育成在內有13人返台投入中職戰場，過去12名大聯盟台將返台首秀，有4人單場票房破萬人，包括曹錦輝、胡金龍、郭泓志和林子偉。

其中又以2009年曹錦輝加盟兄弟象最轟動，當年他先在二軍亮相，台體大棒球場就湧進大批球迷觀戰，4月25日在天母的一軍初登板，1萬張門票更是很早就宣告完售，只是該季結束曹錦輝涉入假球案，永遠無法在中職獻技。

兄弟象投手曹錦輝首場先發。（資料照，記者王藝菘攝）

★大聯盟台將回到中職首戰

中職初登場日期 球員 所屬球隊 首戰對手 球場 觀眾人數 比賽結果

2006.3.21 陳金鋒 Lamigo桃猿 統一獅 澄清湖 3828人 敗

2009.4.25 曹錦輝 兄弟象 興農牛 天母 10000人 勝

2013.3.24 胡金龍 義大犀牛 Lamigo桃猿 桃園 13866人 敗

2014.3.22 郭泓志 統一獅 義大犀牛 新莊 11288人 勝

2014.8.7 羅嘉仁 義大犀牛 中信兄弟 新莊 2365人 敗

2015.7.23 倪福德 義大犀牛 Lamigo桃猿 花蓮 4218人 勝

2015.8.14 林哲瑄 義大犀牛 Lamigo桃猿 桃園 5519人 敗

2018.7.25 李振昌 中信兄弟 Lamigo桃猿 洲際 3278人 勝

2021.3.14 王維中 味全龍 統一獅 台南 6880人 敗

2021.8.29 胡智爲 統一獅 中信兄弟 台南 2500人 勝

2021.9.16 曾仁和 樂天桃猿 統一獅 花蓮 1150人 敗

2023.8.19 林子偉 樂天桃猿 統一獅 桃園 10868人 敗

★2024.7.12 張育成 富邦悍將 統一獅 新莊 ？ ？

★張育成為表定7月12日初登場。

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