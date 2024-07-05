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日職》帶林威助成就感難以言喻 榎本保：能在我家借住學生只有他

2024/07/05 12:08

林威助。（海爾斯行銷提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕前中信兄弟總教練林威助上月7日睽違6年重返甲子園，參與阪神虎台灣日的開球活動，途中揭秘自身與甲子園的羈絆聯繫。

談及最初來到日本福岡柳川高校讀書，林威助以前夢想是站上甲子園，高中曾在全國136隊打到決賽，最後與冠軍卻失之交臂，因為晚讀超齡的關係，教練曾跟他說高三就沒機會上場出賽，那段時間林威助覺得自己目標喪失，甚至已經想回台灣，最後是靠家人與恩師林武郎的支持下，讓他堅持在日本先完成學業，事情才有轉機。

大阪的近畿大學找上林威助，前球隊監督榎本保說作為留學生的狀態條件不易，在有限的情況下，能把林威助帶成他大學總教練生涯中第1位職棒選手，這種成就感難以言喻。榎本更說，「能在我家借住過的學生只有威助1個人。」林威助也回應，自己是被疼愛的。

近畿大學是日本有名氣的名校之一，學生聯盟有使用甲子園球場，至此林威助又離自己的夢想目標更近一步，花了11年把甲子園變成他的主場，林威助笑說，自己小時候的夢想終於實現，而且其實一路走來，一直都離目標很近，不是永遠追不到的夢想，「甲子園，就在我的身邊。」

林威助退役前將自己的31號球衣，轉贈給日本的粉絲後援會會長石田，此次重返甲子園再次披上這件戰甲，別有一番意義，林威助也希望能將畢身所學傳承給後輩，「我覺得這也是蠻好的一件事。」

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