奧運男籃》落後3分不投外線、對手灌自己籃框 菲律賓主帥解釋賽末詭異情況

菲律賓主帥寇恩坦言,對喬治亞比賽最後他們即便落後,仍技術性避開不想打延長賽。(資料照,歐新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕菲律賓男籃昨晚在資格賽面對喬治亞,只要輸在19分內就可以晉級,也因此比賽結束前,落後3分的菲律賓故意不追分,喬治亞甚至灌自己籃框試圖逼進延長,對於如此詭異的過程,菲律賓主帥寇恩(Tim Cone)賽後坦言,他們的確不想打延長賽。

比賽剩下14秒菲律賓落後3分,Chris Newsome並未選擇投三分,而是讓對手犯規送上罰球線,對此寇恩坦言:「我們不能進延長賽,我們有機會投三分來追平,但我們感覺,不能給他們在延長賽有機會擴大領先。」

請繼續往下閱讀...

而對於對手畢塔吉(Goga Bitadze)故意灌自己籃框結果失手,寇恩表示那是教練的責任,他甚至應該極端一點,讓罰球線上的Chris Newsome不要出手,被吹判罰球違例。

「那才會是個聰明的選擇,我當下只是腦袋空白、沒有想到這些,我們很幸運沒有打到延長賽。」寇恩說道。

儘管最終菲律賓以94:96敗給喬治亞,不過他們仍達成了晉級條件,4強將遇上巴西,而如果菲律賓在地區賽奪冠,將會是1972年慕尼黑後,再度進軍奧運。

Goga Bitadze really missed a putback dunk, off of the Philippines' late free throw in hopes of sending the game to overtime



Georgia needed to win by 19 points to advance in the Olympic Qualifying Tournamentpic.twitter.com/s3F9hqTPL1