奧運男籃》落後3分不投外線、對手灌自己籃框 菲律賓主帥解釋賽末詭異情況

菲律賓主帥寇恩坦言，對喬治亞比賽最後他們即便落後，仍技術性避開不想打延長賽。（資料照，歐新社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕菲律賓男籃昨晚在資格賽面對喬治亞，只要輸在19分內就可以晉級，也因此比賽結束前，落後3分的菲律賓故意不追分，喬治亞甚至灌自己籃框試圖逼進延長，對於如此詭異的過程，菲律賓主帥寇恩（Tim Cone）賽後坦言，他們的確不想打延長賽。
比賽剩下14秒菲律賓落後3分，Chris Newsome並未選擇投三分，而是讓對手犯規送上罰球線，對此寇恩坦言：「我們不能進延長賽，我們有機會投三分來追平，但我們感覺，不能給他們在延長賽有機會擴大領先。」
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而對於對手畢塔吉（Goga Bitadze）故意灌自己籃框結果失手，寇恩表示那是教練的責任，他甚至應該極端一點，讓罰球線上的Chris Newsome不要出手，被吹判罰球違例。
「那才會是個聰明的選擇，我當下只是腦袋空白、沒有想到這些，我們很幸運沒有打到延長賽。」寇恩說道。
儘管最終菲律賓以94：96敗給喬治亞，不過他們仍達成了晉級條件，4強將遇上巴西，而如果菲律賓在地區賽奪冠，將會是1972年慕尼黑後，再度進軍奧運。
Goga Bitadze really missed a putback dunk, off of the Philippines' late free throw in hopes of sending the game to overtime— ClutchPoints （@ClutchPoints） July 4, 2024
Georgia needed to win by 19 points to advance in the Olympic Qualifying Tournamentpic.twitter.com/s3F9hqTPL1