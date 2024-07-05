歐洲盃》德國、西班牙糾葛冠軍戰提前上演 德國誓言在自家報仇

德國。（資料照）

比賽時間：07/06 00：00 〔8強淘汰賽〕西班牙vs德國

進入到歐洲國家盃八強階段，不得不稱讚西班牙和德國這兩支球隊的表現，絕對是目前歐洲國家盃表現最具有爭冠相，且最為穩定的兩支球隊。

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德國在一路走來十分順暢，四場比賽踢入十個進球，但進攻端多偏向於幾位球員所打入進球，由穆夏拉（Jamal Musiala）、哈費爾茨（Kai Havertz）和菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）合力包辦十個球裡面的七個進球。而防守也僅有兩個丟球，但德國面對的對手進攻能力都不算太高，防守端似乎還沒經過真正的考驗，但藉由大量的控球也避免了對手大量射門，目前看起來表現可圈可點。

西班牙則是穩扎穩打，拿下四連勝之外，且攻入九個進球，但相較起來德國，西班牙卻是由八個不同的球員打入進球，多點開花的西班牙絕對能給德國帶來很大的威脅，且針對性防守的情況下更能面對德國主要進攻球員給予極大的防守壓力，肯定會帶來很大的困擾。

雙方在近幾次的交手都是西班牙佔優，最近一次就是在2022年世界盃小組賽時，西班牙以1：1逼平德國，也讓德國在輸掉第一場比賽的情況下，必須得鏖戰到小組賽第三場，但卻又得知西班牙輸給日本的消息後，也直接宣布德國無緣是十六強。

然而這個愛恨情仇，來到歐國盃的賽場上，且在德國出賽，地主球隊肯定會想來場痛快的報復，不得不說這兩支球隊從小組賽到現在表現真的都非常穩定且高水準，淘汰賽提早碰頭也無疑給其他球隊鬆一口氣的機會，而這對戰組合也是目前看起來八強賽最恐怖且精彩的一個，勢均力敵的比賽人人樂見，這場會是西班牙持續高檔表現或是德國能來場大復仇呢？筆者會說地主球隊復仇肯定是人人樂見，也期待德國能在自家國土上戰勝西班牙。（特約作者：布萊恩小宇）

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