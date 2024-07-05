美洲盃》委內瑞拉強勢崛起 加拿大盼創歷史小分機率高

委內瑞拉。（資料照）

比賽時間：07/06 09：00 〔8強淘汰賽〕委內瑞拉vs加拿大

小組賽夢幻開局，全勝晉級

委內瑞拉首場比賽面對強敵厄瓜多，在上半場落後一球的劣勢下，下半場靠著前鋒貝羅（Eduard Bello）的進球完成逆轉，讓委內瑞拉增添不少信心。第二場面對中美洲傳統強權墨西哥也絲毫不畏懼，靠著高中鋒隆東（Mario Rondón）的十二碼，確認晉級資格，全場七次的防守反擊，讓墨西哥疲於奔命。總計三場小組賽灌進六顆進球，火力相當旺盛，而防守上也只失一球，任何球隊都不會想要在這階段碰上他們，黑馬本色展露無疑。

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加拿大專注防守

作為下屆世界盃的主辦國，加拿大的進步有目共睹，最有名的例子就是左後衛戴維斯（Alphonso Davies）成功的由美國職業足球大聯盟溫哥華白浪加盟德甲豪門拜仁慕尼黑，如今已在頂級聯賽站穩腳步，最近也傳聞，西甲豪門皇家馬德里也對他非常感興趣，與前鋒戴維（Jonathan David）是加拿大主要的核心球員，小組賽最後一場戰平智利，但內容上也是較好的一方。

本場比賽五五開，雙方的實力在伯仲之間，整體來看，委內瑞拉進攻的把握度較高，且小組賽三場全勝士氣處於高檔的狀態；而加拿大較偏重球員的個人能力，較易受戰術布陣影響。到了淘汰賽，雙方一定小心謹慎，很有可能任一方取得進球就採取守勢，本場比賽不會是開放的局面，或許會以十二碼大戰來分勝負，筆者本場推薦小分。（特約作者：Frankco）

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