晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

美洲盃》委內瑞拉強勢崛起 加拿大盼創歷史小分機率高

2024/07/05 12:22

委內瑞拉。（資料照）

比賽時間：07/06 09：00 〔8強淘汰賽〕委內瑞拉vs加拿大

小組賽夢幻開局，全勝晉級

委內瑞拉首場比賽面對強敵厄瓜多，在上半場落後一球的劣勢下，下半場靠著前鋒貝羅（Eduard Bello）的進球完成逆轉，讓委內瑞拉增添不少信心。第二場面對中美洲傳統強權墨西哥也絲毫不畏懼，靠著高中鋒隆東（Mario Rondón）的十二碼，確認晉級資格，全場七次的防守反擊，讓墨西哥疲於奔命。總計三場小組賽灌進六顆進球，火力相當旺盛，而防守上也只失一球，任何球隊都不會想要在這階段碰上他們，黑馬本色展露無疑。

加拿大專注防守

作為下屆世界盃的主辦國，加拿大的進步有目共睹，最有名的例子就是左後衛戴維斯（Alphonso Davies）成功的由美國職業足球大聯盟溫哥華白浪加盟德甲豪門拜仁慕尼黑，如今已在頂級聯賽站穩腳步，最近也傳聞，西甲豪門皇家馬德里也對他非常感興趣，與前鋒戴維（Jonathan David）是加拿大主要的核心球員，小組賽最後一場戰平智利，但內容上也是較好的一方。

本場比賽五五開，雙方的實力在伯仲之間，整體來看，委內瑞拉進攻的把握度較高，且小組賽三場全勝士氣處於高檔的狀態；而加拿大較偏重球員的個人能力，較易受戰術布陣影響。到了淘汰賽，雙方一定小心謹慎，很有可能任一方取得進球就採取守勢，本場比賽不會是開放的局面，或許會以十二碼大戰來分勝負，筆者本場推薦小分。（特約作者：Frankco）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。