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MLB》道奇傷兵再+1！資深明星外野手傷退 自曝「未曾經歷過」傷勢

2024/07/05 13:19

海沃德。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以3：9不敵響尾蛇，雪上加霜的是，資深明星外野手海沃德（Jason Heyward）在3局上意外傷退，賽後海沃德也透露自己的傷況。

海沃德今擔任先發右外野手，他在1局上試圖沒收響尾蛇打者佩德森（Joc Pederson）的全壘打，結果在起跳後落地時出現不適，多撐3個半局後，海沃德仍在3局上退場，改由新秀瓦加斯（Miguel Vargas）接替上陣。

海沃德退場後就傳出他的膝蓋出現傷況，賽後他表示，當他落地後就立刻感受到自己的左膝外側不適，而且這樣的情況似乎是他以前從來沒有面對過的傷勢，他也透露自己明天將會進行進一步的檢查，這也意味著他明天不會出現在先發打線內。

道奇目前傷兵滿營，山本由伸、貝茲（Mookie Betts）都需要一段時間才能回歸，馬恩西（Max Muncy）更是因復原進度出現挫折，暫時沒有歸隊時間表，如今又傷了海沃德，對於道奇來說相當不利。

34歲的海沃德本季出賽42場，打擊三圍.203/.299/.398，攻擊指數0.697，累積4轟、20分打點。

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