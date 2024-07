MLB》道奇傷兵再+1！資深明星外野手傷退 自曝「未曾經歷過」傷勢

海沃德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以3:9不敵響尾蛇,雪上加霜的是,資深明星外野手海沃德(Jason Heyward)在3局上意外傷退,賽後海沃德也透露自己的傷況。

海沃德今擔任先發右外野手,他在1局上試圖沒收響尾蛇打者佩德森(Joc Pederson)的全壘打,結果在起跳後落地時出現不適,多撐3個半局後,海沃德仍在3局上退場,改由新秀瓦加斯(Miguel Vargas)接替上陣。

