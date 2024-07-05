奧運》運科中心推能量補給品 周天成、楊勇緯都說讚

國家運動科學中心提供選手多種不同的補給品。（國家運動科學中心提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕備戰即將來臨的2024巴黎奧運，國家運動科學中心與國立屏東科技大學攜手為國家隊研發攜帶便利兼具口味豐富的能量補給品，針對賽前補給、賽中能量支援、賽後恢復三個階段，為選手提供最即時備戰補給。

面對高強度訓練的菁英選手，在訓練空檔會想來點「甜感食物」，滿足口感與心靈愉悅。但是，又不能增加熱量負擔。因此運科團隊在經過幾波密集的營養分析、熱量調整、口感測試、接受度等，針對不同運動階段所需之必要營養素，開發出零食般的能量點心。而為確保安全性，每項產品都完成國內運動禁藥檢測程序。

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賽前攝取「堅果馬林糖」，能即時補充蛋白質與健康脂肪，拳擊國手黃筱雯對產品在面對過磅後至賽前的空檔，給予很大的評價。

羽球國手周天成認為，在延賽的狀態下容易產生疲勞與飢餓，賽前補充一個堅果馬林糖，能快速攝取熱量，同時補給「能量錠」，以口含或咀嚼方式，快速補充複合醣，維持能量恆定。

「能量果凍」以純果汁搭配運科中心獨家配方的味道，及能補充維生素與礦物質，加速體內恢復，柔道國手楊勇緯食用後相當感興趣，請運科中心持續支援補充。

賽後恢復的秘密武器「蔓越莓巧克力」富含多酚，能增加體內抗氧化能力，並加速細胞修補及身體恢復，拳擊國手甘家葳表示：「蔓越莓巧克力的酸甜口感，蓋過純巧克力的苦味，口味令人驚豔」。

巴黎帕運選手首度進駐國訓中心長期集訓，國家運動科學中心同步展開與教練、選手訪談，並提供能量補給品攝取。帕運羽球國手蔡奕琳表示：「運科中心能量果凍，純度高、熱量低，口感絕佳，有別於市售營養品過於膩口。」；帕運健力國手林資惠表示：「巧克力是健力比賽的秘密武器，蔓越莓巧克力食用後不黏稠，不須透過補充水分潤口，對於後續比賽有相當大的幫助。」而教練也希望持續供應，在八月底帶著滿滿的能量迎戰巴黎帕運。

國家運動科學中心持續開發不同類型能量補給品，及低油、低鹽、低鈉方便攜帶的常溫調理包，透過簡單的加熱方式，就能嚐到家鄉料理。運科中心透過資料蒐集及研究探討，瞭解國家隊需求，詢求專業團隊合作，共同致力於提供國家隊多元性的支援，成為最溫暖的後盾。

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