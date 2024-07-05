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MLB》交易大限如何補強？ 官網點名金手套好手適合道奇

2024/07/05 14:28

洛磯內野手羅傑斯。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在美國時間7月30日截止，大聯盟官網今天撰文點名3位適合道奇補強人選，分別是白襪火球左投克羅切（Garrett Crochet）、游擊手德容（Paul DeJong），以及洛磯二壘手羅傑斯（Brendan Rodgers）。

道奇目前飽受傷兵所苦，先發輪值主力投手山本由伸、畢爾勒（Walker Buehler）等人都高掛免戰牌，當家游擊手貝茲（Mookie Betts）因左手骨折將缺席6到8週。大聯盟官網日前就撰文指出，白襪火球左投克羅切和游擊手德容都非常適合道奇，今天再添1位球員，他就是二壘和游擊都能守的27歲洛磯內野手羅傑斯。

羅傑斯在2015年選秀會在第3輪被洛磯選中，奮鬥4年後首度在大聯盟亮相，2021和2022年賽季連續2年敲出10轟以上，分別是15轟和13轟，2022年更拿下生涯首座國聯二壘金手套獎。羅傑斯本季出賽69場，繳出5轟、28打點和打擊率0.281的成績。

內文指出，洛磯有可能會為了讓大物新秀.阿馬多（Adael Amador）有更多發揮的空間，選擇交易羅傑斯，他今年的年薪為320萬美元，包含一年的仲裁資格。

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