MiLB》沙子宸中繼3局無失分繳優異表現 林盛恩敲安跑回唯一1分

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣投手沙子宸，在面對巨人1A的比賽中擔任長中繼登板，主投3局沒有失分，終場運動家仍以5：6的比數敗給巨人。

沙子宸在5局上半接替先發投手布朗（Ryan Brown）的投球，雖然在這個半局投出保送外加自己的暴投讓跑者攻佔得點圈，但還是順利抓下3出局留下二壘的殘壘沒有失分。

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比賽來到6局上半，面對首名打者耗費7顆球，仍投出四壞保送上壘，跑者企圖盜向二壘時，靠著捕手施瓦茲（Nick Schwartz）的盜壘阻殺成功，幫助沙子宸抓下第1個出局數，隨後在兩出局的情況下雖被擊出安打，但仍靠著守備的幫忙化解這個半局的攻勢；7局上半沙子宸漸入佳境，面對前段棒次送出3上3下包括兩張老K，也結束今天的投球任務。

沙子宸本場長中繼3局沒有失分，僅被敲出1支安打，送出3次三振與2次的四壞保送，防禦率降低至5.13。

另外仍在紅人新人聯盟奮戰的林盛恩，今日面對白襪的比賽3個打數敲出1支安打，並跑回紅人該場比賽的唯一1分，打擊率與整體進攻指數分別來到0.328與0.890。

林盛恩。（資料照，記者王藝菘攝）

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