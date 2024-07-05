棒球》「為什麼Josh可以？」 球迷送點心給啦啦隊指控遭保全毆打怒提告

球迷送點心給富邦悍將啦啦隊遭保全毆打怒提告，質疑中職未懲處、道歉。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名許姓職棒球迷端午節到新莊棒球場看中華職棒富邦悍將對中信兄弟比賽，他買了點心慰勞啦啦隊員，他被球團人員告知不可進入管制區，比賽結束後，他播放一名YouTuber（台南Josh）與啦啦隊員合影，跳針詢問球團為何他可以，遭中職保全打傷右胸，許男提告該保全傷害，也PO網質疑這是中華職棒史上，第一宗聯盟人員毆打球迷案，但中職卻冷處理，讓受傷球迷難以接受。

40歲許姓男子6月10日晚間到新莊棒球場觀看賽事，他PO網指稱，當天因天氣炎熱，加上他上網看見一名YouTuber進入管制區內，送點心給啦啦隊員並合影，他也想比照辦理，但被球團人員告知不可進入。

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許男說，比賽結束後，到球場服務台，播放該名YouTuber與啦啦隊員合影，跳針式質問「為什麼他可以（到管制區）」，一名中職陳姓保全衝到許男身邊，當場毆打他右胸一拳，許男質問為何打人，陳姓保全態度囂張，告知許男威脅到球團人員，否認打人；富邦球團人員也告知該名YouTuber是球團邀請合作，許男當場報警提告。

新莊警分局中港所員警獲報趕抵，將許男及29歲陳姓保全帶回偵訊，許男對陳姓保全提告傷害，警方依法受理，依傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦；據了解，警方到場時，雙方沒有肢體衝突，另球場監視器沒有拍到雙方於櫃台爭執畫面，但目前為止，許男仍未提供驗傷單給警方。

中職許姓球迷要送點心慰勞富邦悍將啦啦隊，不滿遭到差別待遇，向球團投訴，遭中職保全打傷，他提告並指控中職遲未道歉。（記者吳仁捷翻攝）

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