T1》鋼鐵人還剩誰？國手級陳冠全回台北加盟台新戰神

陳冠全。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台新戰神今天宣布中鋒陳冠全正式加盟，30歲的「澎澎」陳冠全自2014年SBL金酒隊開啟職業生涯，先後征戰SBL璞園、PLG桃園領航猿、高雄鋼鐵人。

戰神代理總教練許皓程球員時代曾和陳冠全當過隊友，他大讚「澎澎是本土最佳五號，能裡能外的身手能為球隊鞏固禁區」，面對如此高的評價，陳冠全謙虛回應：「過去同隊時候，有呆哥在後衛角色上的優秀領導，才能夠開啟我的開關。」新賽季他也期盼能幫助台新，拿下總冠軍。

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​有「超跑坦克」之稱的陳冠全，厚實身材搭配靈活腳步，並以扎實苦工帶來貢獻，力扛洋將無所畏懼，其外圍投射能力及籃下勾射的招牌武器，也能在進攻端適時為球隊挺身而出。

​有別於過往習慣的15、30號球衣，陳冠全將披上「62」戰袍出發，是為了緬懷已逝的父親，他說：「爸爸在今年6月20日離開了我，他一直都是默默為家裡付出，默默支持我，希望穿上這件球衣，能繼續感受他的陪伴，帶著他的鼓勵前行。」

陳冠全因球隊中有許多過去的隊友，包含黃聰翰、陳文宏、張耕淯與孫思堯，對新環境並不感到陌生，聊到與小台黃聰翰的好感情，他笑稱「以前南山的時候我們都住在一起，他把我全身上下都看過了。」

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