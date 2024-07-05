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桌球》直落四扳倒中國少年冠軍 鄭樸璿挺進U19女單4強

2024/07/05 15:39

鄭樸璿直落四打敗中國選手張翔宇，晉級U19女單四強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣小將鄭樸璿今天在重慶舉行的2024年亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組女單8強戰，以直落四擊退中國好手張翔宇，首度闖進4強，明天上午10點將和另一地主選手王曉楠爭奪決賽門票。

反手顆粒打法的鄭樸璿，目前在U19世界排名第6，她在女單小組賽兩戰全勝，16強賽再以4:0收拾新加坡好手陳昭澐。

鄭樸璿在8強對決曾獲得中國少年錦標賽U14歲女單金牌的張翔宇，雙方過去兩度交手各拿1勝，今天再度交鋒，鄭樸璿全面掌控大局，以11:3、11:9、11:8、11:9快意獲勝。

鄭樸璿表示，前幾天在團體賽還沒進入狀況，但這兩天感覺愈來愈好，希望明天在對決王曉楠時能有好的表現。

鄭樸璿和陳琦媗的雙打組合，在U19女雙4強賽則以0:3不敵中國的覃予萱/王曉楠，並列銅牌。

稍早的U19女子團體賽，由鄭樸璿、陳琦媗和劉如紜組成的台灣隊，在8強賽以3:2逆轉印度，但在4強賽直落三敗給日本隊，獲得銅牌。

U19男雙方面，洪敬愷/陳奕騰在8強賽以3:2逆轉中國組合王楷博/費浚航，但在4強賽面對另一中國組合孫楊/黃旭男，未能再度演出逆轉秀，激戰5局後以2:3飲恨。

去年在世青賽攜手奪下U15歲男雙冠軍的郭冠宏/徐絃家，在4強賽也以3:1力退南韓的金佳溫/權赫，可惜在4強賽以0:3不敵中國組合溫瑞博/陳俊菘，同樣收下銅牌。

此外，陳忞昕、陳祈韻和吳映萱在U15女子團體8強賽以3:1扳倒南韓，4強賽迎戰中國，雖然靠著陳祈韻以3:1擊退楊惠澤先馳得點，但隨後連輸3點，僅獲得銅牌。

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