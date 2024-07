MLB》在道奇主場超越大谷史詩紀錄！ 響尾蛇沃克自己都難以置信

沃克在道奇主場狂轟猛炸,創下多項恐怖紀錄。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導 〕響尾蛇重砲沃克(Christian Walker)在對陣道奇隊的3場系列賽當中,猛敲5分全壘打灌進9分打點,是球隊能夠以2勝1敗取得系列賽勝利的重要功臣,就連他本人自己都無法解釋為何他能在道奇隊主場維持如此火燙的手感。

沃克在系列賽3場全都開轟,近2場都有單場雙響砲演出,他自5月21日(當地時間)起已經連續5場在道奇隊主場的比賽敲出全壘打,追平自己隊友、前道奇明星砲手佩德森(Joc Pederson)在2015年締造的史上最長紀錄,近5戰在道奇球場敲出7轟更是史上第一人紀錄。

如此誇張的表現,就連沃克本人都難以置信,他坦言很瘋狂:「確實,我啞口無言。」響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)說道:「我當時有點像是搖著我的頭,那真的太不可思議。然後他又再次做到了,對吧?他敲出第二轟時我在想,這真的是魔幻的時刻。我很高興身在其中。」

