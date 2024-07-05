MLB》洋基明星內野手回不去了？ 低迷表現引紐媒發文看衰

拉梅修。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季因傷直至五月底才歸隊的拉梅修（DJ LeMahieu）至今打擊表現仍然非常低迷，在經歷去年的低潮及今年狀況比去年更慘的情況下，對此紐媒認為他已經回不去了。

儘管洋基教練團對外仍對拉梅修很有信心，近日打擊教練羅森（James Rowson）更對外稱雖然拉梅修至今還沒打出任何成績，但他對於拉梅修近期的擊球表現感到樂觀。

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但從拉梅修至今29場比賽打擊率僅1成83且沒有任何一支全壘打，甚至連長打都只有兩支的情況下，外界對他的狀態感到擔憂並不讓人感到意外。

對此《SNY》記者艾爾巴（Jon Alba）就推文表示:「上周我曾訪問過幾位球界人士，他們都認為拉梅修的表現已經回不去了，近幾年他遭遇的傷病剝奪了他的身體和擊球能力，這是極大的恥辱。」

此外《WFAN》的麥克莫尼格爾（Chris McMonigle）也分享了自己的觀察:「我星期二看到拉梅修近期打得最好的兩次打擊，他在那兩次揮棒傾盡自己所有的一切，但那兩球甚至連警戒區都飛不到，他的長打能力已經消失了。」

雖然拉梅修今年維持了自己很難被三振的優點，但他的擊球表現並未展現出以往的水準，他本季的預期長打率為0.395，但他實際上的長打率卻只有0.204，此外他本季最快的擊球初速107.7英哩為他近十年來新低，他的種種表現和數據都展現出了拉梅修的打擊或許真的很難回到他以往的水準。

在拉梅修狀態如此低迷，且球團近期遭遇一大波低潮的狀況來看，洋基若是想續拚季後賽甚至世界大賽冠軍，那他們勢必得在交易截止日前針對內野目前的戰力缺口進行補強。

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